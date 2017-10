Grote zorgen om Tom Petty: “Bewusteloos en niet ademend aangetroffen”

De Amerikaanse rockster Tom Petty (66) is zondagavond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij ademde niet meer, was bewusteloos en zijn hart deed het niet meer, vertellen bronnen aan showbizzsite TMZ.

De zanger werd in kritieke toestand aangetroffen in zijn woning in Malibu. De toegesnelde hulpdiensten voelden wel een polsslag. Hij werd in het ziekenhuis van Santa Monica opgenomen en daar aan een beademingstoestel gehangen om hem in leven te houden.

Familieleden van Petty waren volgens TMZ duidelijk van hun melk, maar ze weigerden een reactie te geven.

Petty is een befaamde Amerikaanse rocker die in de jaren 70 en 80 doorbrak met hits als Free Fallin’ en Refugee. Hij is al 66 jaar, maar blijft optreden. Zo heeft hij net nog een tournee door de VS afgesloten met een optreden in de Hollywood Bowl.

