Vertonghen wordt zevende recordinternational van de Rode Duivels

Zaterdag in Bosnië kan Jan Vertonghen zijn 96e cap als Rode Duivel pakken en daarmee naast Jan Ceulemans komen als recordinternational. In aanloop naar die historische dag, waarop uw krant een uniek dubbelinterview met Jan & Jan brengt, serveren we u elke dag een 'recordweetje'.

Jan Vertonghen kan de zevende recordinternational worden, de vierde naoorlogse. De eerste was kolenhandelaar Vic Mees, de middenvelder van Antwerp die zijn huwelijksvoorbereidingen moest uitstellen wegens zijn debuut als Duivel. Zijn record hield meer dan tien jaar stand, tot Paul Van Himst hem voorbijging op Sclessin. Van Himst kreeg, behalve een telegram met gelukwensen van Mees, van de fans van Standard ook een houten trekpop die een mijnwerker uitbeeldde. Pas vijftien jaar na het afscheid van Van Himst werd hij onttroond door Ceulemans.

Belgische recordinternationals

1. Camille Van Hoorden (1904-1912): 24 caps

2. Armand Swartenbroeks (1913-1928): 50 caps

3. Bernard Voorhoof (1928-1940): 61 caps

4. Vic Mees (1949-1960): 68 caps

5. Paul Van Himst (1960-1974): 81 caps

6. Jan Ceulemans (1977-1991): 96 caps