"Patje" Goots: “Bölöni mag je naast Kessler en Haan zetten”

Antwerp liep zaterdag dan wel op een stevige nederlaag op het veld van Waasland-Beveren (3-0), de na dertien jaar weer gepromoveerde Great Old doet het nog steeds voortreffelijk in de vaderlandse competitie. De top zes is nog steeds een feit, en dus is de hoerastemming er nog steeds. Ook bij ex-spits Patrick Goots, die zijn grote liefde – en vooral het werk van coach Laszlo Bölöni – onder de loep neemt.