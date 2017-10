COMMENTAAR. “De Bruyne de beste middenvelder in Europa? Eerst toch eens iets winnen”

De lof overspoelde het voorbije weekend Kevin De Bruyne. De Engelse kranten kwamen woorden tekort, in België konden we niet achterblijven. De statistieken van de 26-jarige middenvelder zijn verbluffend en we hebben met hem goud in handen. Van alle Rode Duivels is De Bruyne de speler die sinds zijn debuut in mei 2010 de grootste en meest verrassende sprong voorwaarts heeft gemaakt. We kunnen het ons nu nog nauwelijks voorstellen, maar het duurde 3,5 jaar voor hij een vaste plaats in de basiself kreeg. Georges Leekens riep hem nauwelijks op en ook Marc Wilmots moest aanvankelijk nog worden overtuigd. Nu telt De Bruyne 54 caps en het einde is nog lang niet in zicht.