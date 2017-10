Vanhaezebrouck wil Vanderhaeghe én Frutos bij Anderlecht... maar die twijfelen

De officiële voorstelling is hoogstwaarschijnlijk voor deze namiddag, maar na de vrije dag voor de spelers leidt Hein Vanhaezebrouck morgen voor het eerst de training op Anderlecht. Door wie hij zal worden geassisteerd, is minder duidelijk.

Manager Mogi Bayat had van Anderlecht een budget gekregen om een technische staf ­samen te stellen en ­zoals eerder aangegeven was de eerste keuze van Hein Vanhaezebrouck voor de functie van T2 Yves Vanderhaeghe, in Kortrijk jarenlang zijn assistent. T3 zou dan

Karim Belhocine worden, als TD op een zijspoor in Kortrijk. De twee weken geleden bij Oostende ontslagen Vanderhaeghe vroeg en kreeg afgelopen weekend bedenktijd, maar ook na een gesprek met Mogi Bayat gistermiddag volgde geen beslissing. Dat de West-Vlaming eerst zijn ontslag bij Oostende afgehandeld wil zien, kan daar de reden voor zijn. Dat Vanderhaeghe alsnog hoopt om gauw bij een eersteklasser als T1 aan de slag te kunnen, speelt wellicht nog meer. Standard ligt daarbij in poleposition, maar Sa Pinto krijgt alvast nog minstens één match respijt.

Gisteren dook ook nog verrassend interesse op vanuit Kortrijk, dat hij twee jaar geleden met de nodige commotie verliet. KVK, 3 op 18, is zeer beducht voor een nieuw rampseizoen, wat de eerste twijfels over coach Anastasiou zou kunnen verklaren.

Maar zover zal het deze keer niet komen: KVK is géén optie voor Vanderhaeghe. Alles lijkt er dus op te wijzen dat hij vanochtend ja zegt aan paars-wit.

Intussen had Vanhaezebrouck ook een gesprek met Nicolas Frutos. Daarin werd de ­Argentijn gevraagd te blijven om naast Vanderhaeghe en Belhocine (de hiërarchie is niet duidelijk) toe te treden tot de staf van Vanhaezebrouck. Frutos vindt dan wel dat Vanhaezebrouck met een schone lei moet kunnen beginnen, hij heeft er ook al op gewezen dat hij nog een lopend contract heeft bij paars-wit. Ook hij hield gisteren zijn antwoord in beraad. Wordt vervolgd.