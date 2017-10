Bouwheer omzeilt nu toch eerste klip voor Eurostadion

Het dossier dat Ghelamco indiende om een omgevingsvergunning voor het Eurostadion te krijgen, werd bijzonder snel – na zo’n veertien dagen – al volledig verklaard. Zo heeft de bouwheer een eerste klip omzeild.

De gemeente Grimbergen, waar het stadion moet komen, moet nu een openbaar onderzoek instellen en de Vlaamse regering heeft 120 dagen de tijd om het Eurostadion al dan niet te vergunnen. Het is Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) die finaal, op basis van alle adviezen, de knoop moet doorhakken. Uitsluitsel eind januari.

Tenzij… de Europese voetbalbond (UEFA) sneller de stekker eruittrekt. Zoals geweten wil de UEFA op 20 november weten of het nog haalbaar is dat Brussel gaststad is voor het Europkees kampioenschap in 2020. Een belangrijk euvel blijft de buurtweg op Parking C. Die moet Joke Schauvliege nog altijd afschaffen, anders kan er niks worden vergund.