CLUBNIEUWS. Profiel Gert Verheyen past bij AA Gent, Standard lonkt al naar nieuwe coach

Gert Verheyen past perfect in het profiel van AA Gent: “Het is natuurlijk wel een schitterend iemand.” Foto: BELGAIMAGE

Bij AA Gent zijn ze volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Een opvallende naam die in het profiel past, is die van Gert Verheyen. Na de 9 op 27 staat ook Ricardo Sa Pinto onder druk als coach bij Standard. Ondertussen houden de Rouches de piste van de Franse coach Sabri Lamouchi al warm. Voorts zagen heel wat ploegen een hoop internationals vertrekken en wordt van de interlandbreak gebruik gemaakt om de geblesseerden weer fit te krijgen.

AA Gent maakt lijstjes, Verheyen past in profiel

Bij AA Gent zijn ze volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Als HR-professional heeft voorzitter Ivan De Witte dat dossier naar zich toegetrokken. “We zijn bezig met het samenstellen van een long- en shortlist en we hebben al enkele gesprekken achter de rug. Maar het is nog te vroeg voor concreet resultaat.”

Eerder zei De Witte al dat de opvolger van Hein Vanhaezebrouck attractief voetbal moet brengen en dat er uitgekeken wordt naar jonge, ambitieuze coaches. Een naam die in het profiel past, is die van Gert Verheyen (47). Die maakt al een tijdje indruk als bondscoach van de Belgische U19, alleen hield hij tot nu zelf de boot af om ergens als clubcoach aan de slag te gaan. “Hij heeft inderdaad altijd gezegd dat het niet honderd procent zijn ambitie was”, aldus De Witte. “Maar Gert Verheyen is natuurlijk wel een schitterend iemand.”

Naar de buitenwereld laat De Witte ook nog altijd een opening voor interim-coaches Peter Balette en Bernd Thijs, maar de bedoeling blijft om een nieuwe trainer te presenteren.(dvd)

Standard lonkt al naar Lamouchi als coach

Foto: AFP

Na de 9 op 27 staat ook Ricardo Sa Pinto onder druk als coach bij Standard. De volgende drie matchen – tegen Kortrijk, Moeskroen en Antwerp – moeten gewonnen worden. Ondertussen houden de Rouches de piste van de Franse coach Sabri Lamouchi warm.

Na de 1-0-nederlaag op Anderlecht trok voorzitter Bruno Venanzi naar de kleedkamer om de spelers een hart onder de riem te steken. Maar trainer Ricardo Sa Pinto weet hoe laat het is. Na de interlandbreak krijgt Standard drie haalbare tegenstanders en wordt er liefst 9 op 9 gehaald. Het Luikse bestuur wil naast grinta en passie ook tactische vooruitgang zien en meer punten.

Kan Sa Pinto het tij niet keren, dan komt er op Sclessin wellicht een zoveelste trainerswissel. Standard zou dan kiezen voor een tactisch meer onderlegde coach. Er zijn al wat denkpistes, maar vooral de naam van Sabri Lamouchi (45) valt. De Frans-Tunesische coach was deze zomer al in beeld, maar toen kwam het niet tot een deal. Nu zou de gewezen Franse international en ex-speler van onder meer Monaco, Parma, Inter, Genoa en Marseille wel openstaan voor een Belgisch avontuur. Als coach heeft Lamouchi enkel ervaring bij de Ivoriaanse nationale ploeg, die hij kwalificeerde voor het WK 2014. Maar in de Franse trainerscursussen maakte hij wel indruk.

Maar liefst dertien Rouches zijn opgeroepen voor hun nationale ploeg: Luyindama, Mpoku, (allen Congo), Fai, (Kameroen), Djenepo (Mali), Agbo (Nigeria), Miya (Oeganda), Ochoa (Mexico), Laifis (Cyprus), Cop (Kroatië), Marin (Roemenië), Bodart (België U21), Luchkevych (Oekraïne U21) en Déom (België U19). Bokadi en Goreux waren ook geselecteerd, maar moesten geblesseerd afhaken. Opvallend selectienieuws uit Spanje, waar Jonathan Viera voor het eerst is opgeroepen. De middenvelder flopte in 2014 nog volledig bij Standard, maar ontwikkelde zich de laatste jaren goed bij Las Palmas. (jug, dvd, baf)

Club ziet vijf internationals vertrekken

Tijdens de interlandbreak mist Club vijf spelers door interlandverplichtingen. Refaelov speelt met Israël zijn laatste twee wedstrijden in de voorrondes voor het WK. De Israëli spelen nog bij Liechtenstein (6/10) en thuis tegen Spanje (9/10). Masovic gaat met de Servische U21 op bezoek bij Macedonië (6/10) alvorens thuis Rusland te ontvangen (10/10). Cools, Vanlerberghe en Teunckens trekken naar de U21. Ze spelen in de kwalificatie voor het EK 2019 eerst thuis tegen Zweden (6/10) en nadien op bezoek bij Cyprus (10/10). (jve)

D’Haene krijgt voorstel tot minnelijke schikking

Kristof D’Haene greep in de slotfase tegen KV Oostende naar de noodrem toen hij Mu-sona de weg naar doel versperde. Ref Alen twijfelde niet en gaf een rechtstreekse rode kaart. Het bondsparket boog zich over het dossier en heeft D’Haene een schikkingsvoorstel gedaan. Zo krijgt hij één wedstrijd schorsing met uitstel tot 3 oktober 2018 en moet hij een boete van 400 euro betalen. Als het van de bond afhangt, moet D’Haene dus niet meteen een schorsing uitzitten. Kortrijk beslist vandaag of het hierop ingaat. (gco)

De Sart hervat looptrainingen

Julien De Sart heeft de looptrainingen hervat. De verdedigende middenvelder revalideert momenteel nog van een hersenschudding die hij opliep in de wedstrijd tegen AA Gent na een botsing. Zulte Waregem rekent erop dat hij weer wedstrijdfit zal zijn na de interlandbreak wanneer Essevee op bezoek gaat bij Antwerp. (jcs)

Benchaib verlengt contract

Amine Benchaib (19) tekende het voorbije weekend een contractverlening tot juni 2021 met optie. De jongeling ziet daarmee zijn prestaties van de voorbije weken beloond worden. Ari Skulason vertrok intussen naar IJsland voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (6 oktober) en Kosovo (9 oktober). Jongeling Juan Pablo Torres werd opgeroepen voor de Amerikaanse nationale ploeg U18 voor een tornooi in het Spaanse Marbella. Keeperstrainer Erwin Lemmens neemt deze week de keepers van de Belgische nationale ploeg onder handen. (whb)

Yatabaré traint individueel

Bij Antwerp moest enkel een kleine groep zich melden voor de ochtendtraining: Van Damme, Sambou Yatabare (foto), Joaquin, Jaadi, Oulare, Limbombe en Jezina. De elf die kopje onder gingen in Beveren hadden vrij. Yatabaré heeft individueel getraind, de rest deed dat in groep. Debaty, Achter, Buta, Ghandri, Mañas, Stojanovic en Touré deden ritme op met de beloften op het veld van KV Oostende. (stdr)

Tien Genkenaars naar nationale ploegen

Tien spelers zijn weg met interlandverplichtingen: Malinovskyi: WK-kwalificatie: 6-10 Kosovo-Oekraïne en 9-10 Oekraïne-Kroatië; Vukovic: WK-kwalificatie: 5-10 Syrië-Australië en 10-10 Aus-tralië-Syrië; Ingvartsen en Maehle: EK-kwalificatie U21: 6-10 Denemarken-Georgië en 10-10 Finland-Denemarken; Brabec: WK-kwalificatie: 5-10 Azerbeidzjan-Tsjechië en 8-10 Tsjechië-San Marino; Berge: WK-kwalificatie: 5-10 San Marino-Noorwegen en 8-10 Noorwegen-Noord-Ierland; Samatta: vriendschappelijk: 7-10 Tanzania-Malawi; Schrijvers, Heynen en Jackers: EK-kwalificatie U21: 6-10 België-Zweden en 10-10 Cyprus-België. (rco)

Internationals ook vertrokken bij Waasland-Beveren

Laurent Jans (Luxemburg), Isaac Thelin (Zweden) en Valtteri Moren (Finland) werken de komende week hun laatste WK-kwalificatiewedstrijden af. Mmaee werd door Walem opgeroepen voor de U21. Het bestuur plaatste een reactie op de website naar aanleiding van de wedstrijd tegen Antwerp. “De club is zeker niet blind dat er veel bezoekende supporters in de thuisvakken plaatsnamen. Met de politie en veiligheidsdiensten wordt eerstdaags bekeken hoe dat in de toekomst vermeden kan worden. Het dieptepunt was de vuurpijl in onze blok E. De daders zijn geïdentificeerd en zullen bestraft worden.” (whb)

Claes en Leal spelen met beloften

Bij KV Mechelen deden Glenn Claes, Randall Leal en Maxime De Bie gisteravond matchritme op met de beloften, ze speelden allen een uur. Na een goeie competitiestart werd met 3-1 verloren op het veld van Charleroi. De Bie, die vanaf vandaag op pad is met de nationale U18, scoorde. Anthony Swolfs keepte de hele match. (dvd)

Oefenmatch STVV tegen Roda JC

Donderdag oefenen de Kanaries op Stayen tegen het Nederlandse Roda JC. De aftrap is voorzien om 12 uur. Fans kunnen de wedstrijd gratis bijwonen. Tribunes Noord en West zullen geopend zijn. Gisteren organiseerde de STVV-staf een sessie in de fitness. Jordan Botaka (foto) ontbrak, hij is weg voor een interland met de Congolese nationale ploeg. Vandaag haken ook Belgische belofteninternationals De Norre en De Sart af. (gus)