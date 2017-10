Zo sloeg de schutter van Las Vegas toe

Daags na de bloedigste schietpartij in de recente geschiedenis van de VS raken alsmaar meer details bekend over hoe Stephen Paddock, de schutter van Las Vegas, kon toeslaan. Op zijn hotelkamer vond de politie 23 wapens, tien koffers vol munitie en allerlei statieven. In het huis van de dader, in Mesquite, vond de politie nog eens 19 andere wapens en stoffen om explosieven te maken.

De dodentol van de barbaarse daad is intussen nog opgelopen, 59 mensen lieten het leven, 527 anderen raakten gewond. Wat het motief van Stephen Paddock, een miljonair met een grote appetijt voor gokken, was, blijft één gigantisch vraagteken. Over hoe hij heeft kunnen toeslaan, raken meer details bekend.

“Strategisch voordeel”

De loodzware balans is te wijten aan het “strategische” voordeel dat de schutter had, aldus James Gagliano, FBI-agent op rust aan CNN. “Hij moest hij enkel maar naar het midden mikken en de trekker overhalen.”

LEES OOK. (+) Een gek sloeg toe in de wapenvriendelijkste staat van Amerika. En toch zal er niets veranderen aan de wetgeving

Paddock had zich verschanst op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Hotel. Hij sloeg er twee ramen in en verschoot zo veel kogels dat het brandalarm afging door de kruitdampen. Aan de deur had Paddock een camera geplaatst, om te kunnen zien wanneer de politie zou toekomen. Eens een SWAT-team ter plaatse was, nam Paddock de agenten onder vuur door de deur. Tegen dat de agenten zijn deur openbraken met explosieven, had Paddock al zelfmoord gepleegd.

In zijn hotelkamer trof de politie maar liefst 23 vuurwapens aan. Een aantal van die wapens stonden op statieven en aan minstens één geweer was gemodificeerd tot een volautomatisch wapen. Ook stond er ander materieel om de wapens volledig automatisch te laten vuren, aldus Assistent-Sheriff, Todd Fasulo.

Tien koffers vol munitie

Paddock had tien koffers vol munitie in zijn kamer gesleept. Hoe hij die allemaal boven heeft gekregen zonder dat het personeel enig argwaan kreeg is niet duidelijk. Al is het Mandalay Bay-Hotel, met ruim 3.000 kamers een groot hotel. Mogelijk droeg hij die koffer per koffer naar boven. De munitie lag verspreid over de twee kamers van zijn suite. En is Vegas aan erger ontsnapt? Mogelijk wel want bij Paddock thuis trof de politie nog eens 19 andere vuurwapens aan. Bovendien werd daar ook een grote hoeveelheid ammoniumnitraat gevonden. Die stof wordt gebruikt om explosieven te maken. Hoeveel exact wou de politie niet kwijt.

LEES MEER. Een rijke gokker waar je nooit problemen mee had: dit weten we over Stephen Paddock, de atypische schutter van Las Vegas