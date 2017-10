Politie verspreidt opsporingsbericht voor drie gemaskerde mannen die brutaal Belg beroofden van 1,3 miljoen cash

Een 49-jarige Belg was net uit een Luxemburgse bank gestapt met een koffer vol geld, toen hij brutaal beroofd werd van zijn 1,3 miljoen euro cash. Drie gemaskerde mannen sloegen hem eind januari neer met honkbalknuppels en gingen met het geld aan de haal. Nu heeft de politie een opsporingsbericht verspreid met foto’s en beelden van de roof.

Een man was samen met zijn advocaat op weg naar de privé-bank BIL in het Luxemburgse Hollerich, vlakbij de hoofdstad Luxemburg City. “Op het ogenblik dat het slachtoffer zijn wagen parkeerde, stopte een andere wagen in een straat loodrecht tegenover de bank”, zo bevestigt de politie. “Drie in het zwarte geklede daders stapten uit en begaven zich onmiddellijk naar de wagen van het slachtoffer. Ze waren gemaskerd en gewapend.”

Wisten waar ze moesten zijn

LEES OOK.Belg die beroofd werd van 1,3 miljoen euro verlinkt door advocaat

De wagen in kwestie. Foto: Politie

De bestuurder moest onder bedreiging uit de wagen stappen en ook de passagier werd op zijn beurt uit de wagen gesleurd en zwaar geslagen. De daders wisten duidelijk waarvoor ze kwamen, omdat ze de tas met de grote som geld afpakten van het slachtoffer.

Nadien sprongen de drie gemaskerde mannen opnieuw in hun wagen, met al het geld. “Ze vluchtten weg in hun wagen, een grijze Audi S3 met de gestolen Luxemburgse nummerplaat SE 4043. Eerst reden ze tot in Bridel in de regio Capellen, tot op 10 kilometer van de Belgische grens”, aldus de politie. Daar werd de Audi uitgebrand teruggevonden.

Vlakbij de grens vonden ze de uitgebrande Audi. Foto: Politie Luxemburg

DNA gevonden, op zoek naar getuigen

De politie tast niet in het duister, want er zijn heel wat DNA-sporen gevonden in de Audi S3 die bijna een jaar voor de aanval gestolen bleek in de regio Doornik. Toch zijn ze dringend op zoek naar getuigen die kunnen helpen om de daders te identificeren. De speurders vermoeden dat de daders uit België afkomstig zijn en meer bepaald uit de regio van Charleroi.

Een reconstructie:

Een reconstructie van de feiten. Video: Politie

Heeft u meer informatie over deze zaak? Dan kan u die hier achterlaten of bellen naar 0800 30 30 0.