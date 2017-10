Officieel: Anderlecht stelt Hein Vanhaezebrouck aan

De kogel is door de kerk: Anderlecht heeft bevestigd dat Hein Vanhaezebrouck de volgende drie seizoenen de nieuwe hoofdcoach van paars-wit is. Hij wordt om 16u officieel voorgesteld in het Constant Vanden Stock-stadion.

De ex-coach van AA Gent zat maandagavond op het oefencomplex van Anderlecht in Neerpede vier uur lang samen met manager Herman Van Holsbeeck om de laatste details af te ronden, dinsdagochtend kwam dan de bevestiging van het nieuws dat al even in de pijplijn zat: Vanhaezebrouck ondertekende een contract voor drie seizoenen als nieuwe hoofdcoach van paars-wit. Onze bronnen maken gewag van een jaarloon van 1,2 miljoen euro.

Hein Vanhaezebrouck zal de volgende drie seizoenen het eerste elftal van #RSCA leiden. Hij zal vanaf woensdag de trainingen leiden. pic.twitter.com/xoh1Z7RX6x — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 3 oktober 2017

De spelers van Anderlecht genieten dinsdag van een vrije dag na de gewonnen topper tegen Standard, Vanhaezebrouck leidt op woensdag dus zijn eerste training.

En Vanderhaeghe & Frutos?

Over wie de assistenten van Vanhaezebrouck worden, is voorlopig nog geen duidelijkheid: de nieuwe Anderlecht-coach pusht voor Yves Vanderhaeghe (ex-Oostende) als T2, Karim Belhocine (Kortrijk) als T3 en Gino Caen (Oostende) als physical coach. Als die toehappen, pakt RSCA niet alleen uit met drie trainers die vorig seizoen nog hoofdcoach waren, maar is er ook geen plaats meer voor Nicolas Frutos.

De club liet eerder in een persbericht officieel weten interesse te hebben in het aanstellen van Vanhaezebrouck als hoofdcoach. “Hein Vanhaezebrouck is op de hoogte. Hij heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd”, luidde het vorige week vrijdag. Anderlecht beloofde toen ook “te gepasten tijde” te communiceren.

Vanhaezebrouck beëindigde vorige week woensdag de samenwerking met AA Gent. Bij Anderlecht volgt hij Nicolas Frutos op. Die nam bij de kampioen (ad interim) over na het vertrek van de Zwitser René Weiler op 18 september.