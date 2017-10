Goed nieuws voor Batshuayi: concurrent Morata minstens maand aan de kant

De Spanjaard Alvaro Morata is niet zonder kleerscheuren uit de topper Chelsea-Manchester City gestapt. De Spanjaard liep een hamstringblessure op en moet een tot twee maanden revalideren.

En dat is goed nieuws voor Michy Batshuayi. Morata kwam dit seizoen over van Real Madrid en wierp zich al snel op tot eerste keuze van coach Antonio Conte. De Spanjaard scoorde tot nu toe zeven keer en is topschutter van de club.

Het uitvallen van Morata is voor Batshuayi geen zekerheid op bijkomende speelminuten. Ondanks enkele cruciale doelpunten is Conte nog altijd niet overtuigd van de kwaliteiten van de Rode Duivel. Chelsea hervat na de interlandbreak de competitie op 14 oktober tegen Crystal Palace.