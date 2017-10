Dankjewel Veronique Leroy: hebben we net onze zomergarderobe ingepakt, zouden we nu toch niets liever willen dan de herfst en winter over te slaan om zo snel mogelijk opnieuw met blote benen rond te lopen. De Belgische ontwerpster toonde afgelopen weekend een uiterst zomerse collectie in Parijs waarin ze toch winterse materialen als velours en wol wist te smokkelen. Het opvallendste item: het turnpakje dat een make-over kreeg in breigoed, met een opvallende handtekening van de ontwerpster.