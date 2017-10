Spaans publiek jouwt Catalaan Piqué van het veld tijdens training nationale ploeg

Het Catalaans referendum zindert ook sportief na. Overtuigd Catalaan Gerard Piqué werd tijdens de eerste training van het Spaanse nationale elftal, in Madrid, van het veld gejouwd door overtuigde Spaanse fans. De verdediger van Barcelona kreeg de volle lading.

“Hoerenzoon, jij hoort niet thuis in het Spaans elftal”. Met dit kaliber verwensingen en een vergelijkbaar fluitconcert werd de 30-jarige Piqué verwelkomd tijdens de eerste training van het Spaanse elftal in voorbereiding op de interland van nu vrijdag, in Alicante tegen Albanië.

Piqué heeft zich altijd een voorstander getoond van de Catalaanse zaak en reageerde afgelopen zondag geëmotioneerd na afloop van de achter gesloten deuren gespeelde partij tegen Las Palmas. Piqué gaf ook te kennen indien nodig het Spaanse nationale elftal te willen inruilen voor een Catalaanse elftal. Die uitspraken en bijhorende twitterberichten werden hem in de rest van Spanje duidelijk niet in dank afgenomen.