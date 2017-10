Ze strijdt al tien jaar tegen borstkanker, nu poseert ze in lingeriecampagne

Tien jaar geleden kreeg de Nieuw-Zeelandse vrouw Maggie Prentice te horen dat ze een vorm van borstkanker heeft die niet te genezen valt. Haar overlevingskans? Tien procent. Maar vandaag is Maggie er nog steeds en poseert ze zelfs in lingerie om meer bewustwording rond de ziekte te vergroten.

Het duurde lang voordat de 50-jarige Maggie leerde leven met de ziekte. “Ik heb de kanker lang ontkend, maar ik ben ook heel positief geweest en ik geloof dat het me heeft geholpen”, zegt ze. De vrouw voegt eraan toe dat de keiharde diagnose heel plots kwam, nadat ze iets vreemds opmerkte na het lopen.

Weinig hoop

“Ik sprong in de douche en de manier waarop het licht op mijn lichaam scheen, maakte duidelijk dat mijn borsten een beetje misvormd oogden. Ik ging naar de dokter, die me vertelde dat ik borstkanker had en belandde op een emotionele rollercoaster”, zegt ze. Na een biopsie en een borstamputatie, ontdekten dokters echter dat de kanker uitgezaaid was naar haar lymfesysteem.

Het gevolg? Twee maanden na de diagnose, zeiden artsen aan Maggie dat ze wellicht nooit zou genezen - ze kreeg tien procent overlevingskans - en de kanker misschien verder zou uitzaaien. “Ze startten onmiddellijk een agressieve behandeling op. Ik kreeg chemotherapie, bestraling en herceptin. Ik deed alles in de hoop beter te worden”, klinkt het.



Een goede dag voor lingerie

Intussen zijn we tien jaar verder en plukt Maggie elke dag alsof het haar laatste is. Ze is onlangs een van de gezichten van een Lonely Lingerie-shoot geworden. Die was een initiatief van Sweet Louise, een organisatie die zich inzet voor vrouwen die met een ongeneesbare vorm van borstkanker moeten leven. “Het voelde oncomfortabel omdat ik zwaarder ben dan de twee andere dames die meededen, maar ik wilde het doen voor mezelf. We zitten allemaal in een ander stadium van de ziekte en ik heb geluk dat ik me goed voelde op dat moment.”