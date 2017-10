Vanhaezebrouck heeft nog geen hulptrainer: "Frutos weigerde na een gesprek, eersteklassers maken kop van Vanderhaeghe zot"

Noch Yves Vanderhaeghe, noch Nicolas Frutos wordt de assistent-trainer (T2) van Hein Vanhaezebrouck bij RSC Anderlecht. De zoektocht naar een T2 gaat voort. Dat is dinsdag bekendgemaakt bij de voorstelling van Vanhaezebrouck, die voor drie jaar tekende bij paarswit.

Nicolas Frutos, die Anderlecht de voorbije vier wedstrijden onder zijn hoede had na het vertrek van de Zwitser René Weiler, heeft bedankt om T2 te worden. "Frutos heeft het voorstel om persoonlijke redenen afgewezen", aldus Herman Van Holsbeeck, de sportief manager van paarswit. "We zijn met hem overeengekomen zijn contract te beëindigen."

“Ik heb gisteren een goed gesprek gehad met Frutos", aldus Vanhaezebrouck. "Nicolas zegt waar het op staat. Dat apprecieer ik. Hij is héél ambitieus. Maar als je in België te veel ambitie hebt, word je daar op aangesproken. In zijn achterhoofd hoopt hij ergens op een kans als T1. Hij heeft ook familiale redenen aangehaald.”



Ook Yves Vanderhaeghe, die midden september ontslagen werd bij KV Oostende, bedankte voor de functie van assistent-trainer. "Hij heeft beslist zijn carrière als T1 voort te zetten", zei Van Holsbeeck daarover. "Ik had het verwacht, maar was toch aangenaam verrast dat hij het overwogen heeft", vertelde Vanhaezebrouck. "Hij zou dat nooit voor een andere ploeg en voor een andere coach gedaan hebben. Nu kwamen twee zaken die belangrijk zijn voor hem samen. Maar het moment voor hem was niet ideaal. Er is jammer genoeg in de Belgische competitie iedere week wel een trainer die op de wip zit. Er zijn clubs die hem het hoofd zot maken en waar hij hoopt binnenkort een kans te kunnen krijgen.”

Een optie die nog op tafel ligt is Karim Belhocine. "Karim heeft een goed debuut als trainer gemaakt. Hij heeft veel kwaliteiten. Het zou goed zijn als hij naar hier komt."