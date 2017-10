Mertens wil niet weten van rust bij Rode Duivels, Batshuayi voelt zich meer dan een joker

De Rode Duivels hebben dinsdag een tweede keer getraind in de voorbereiding op de WK-kwalificatiematchen tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel). Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Dries Mertens, Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen bleven uit voorzorg langs de kant. Dries Mertens sprak wel de pers toe. Net zoals Steven Defour en Michy Batshuayi.

Dries Mertens: “Rust? Ik heb zo hard gevochten voor mijn plaats dat ik die niet wil afgeven”

Dries Mertens verkeert in de vorm van zijn leven. Bij Napoli zit een wervelende Mertens ondertussen aan zeven goals in zeven matchen. “Ik ben héél blij dat het zo goed met mij en Napoli blijft gaan. Vorig jaar zat ik na zeven matchen aan amper twee goals, maar toen speelde ik nog niet in de spits. Nu heb ik het geluk dat ik in elke wedstrijd mag starten en de match ook mag uitspelen. En ondertussen sta ik ook al een tijdje op dezelfde positie. Dat ik zo goed speel en zoveel scoor heeft vooral met de tactiek van de ploeg te maken. Ik heb gemerkt dat je als spits heel erg afhankelijk bent van de ballen die je krijgt. Op de flank kan je zelf iets meer forceren met acties. Natuurlijk ben ik de voorbije maanden veranderd als speler, ik ben belangrijker geworden voor de ploeg. Ik wil ook graag belangrijk zijn. Ik heb het gevoel dat ik sterker aan het worden ben en nog marge heb.”

Nu Lukaku onzeker is en Benteke geblesseerd, is het een optie om Mertens net als bij Napoli diep in de spits uit te spelen bij de Rode Duivels. “Als het zou kunnen, waarom niet? Maar de trainer heeft het momenteel goed voor elkaar. En er zijn nog andere jongens uit de selectie die daar ook kunnen spelen. Waar Martinez mij zet, zal ik spelen. Mij maakt het niet uit waar ik speel, als ik maar speel.”

Napoli-coach Sarri had Martinez ook gevraagd om Mertens een beetje rust te gunnen bij de Duivels. “We zitten natuurlijk in een super drukke periode. Om de drie dagen is er een wedstrijd. Dat maakt het wel zwaar en ik begrijp ook dat de coach in Napoli zich zorgen maakt. Als ik op dit moment wegval, hebben we geen spits. Maar ik heb zo hard gevochten voor mijn plek bij de Duivels en dan wil ik die niet zo snel afgeven. En ik zal het niet rustiger aan doen omdat we al gekwalificeerd zijn voor het WK. Ik wil elke wedstrijd winnen. Als je je voetje terugtrekt, dan doe je jezelf meer pijn en is de kans groter dat je jezelf blesseert.”

Michy Batshuayi: “Ik heb Benteke een berichtje gestuurd”

Als Romelu Lukaku niet fit zou blijken voor de match in Bosnië, staat ook Michy Batshuayi klaar om te scoren voor de Rode Duivels. “Ik ben zoals altijd erg gemotiveerd voor de Rode Duivels. Ik weet dat ik een kans maak om te spelen, maar ik heb altijd honger om mij te bewijzen. Dus dat is nu niet anders dan anders. Maar nu is het aan coach om te beslissen wie er speelt. Ik ben in de pikorde de laatste maanden misschien voor Origi en Benteke gestegen, maar dat kan ook weer plots veranderen. Er is trouwens veel samenhorigheid in de groep, maak je geen zorgen. Als er iemand van de internationals scoort bij zijn club, feliciteren we elkaar. Ik weet dat Benteke nu door een moeilijke periode gaat en ik heb hem een berichtje gestuurd.”

Bij Chelsea en de Rode Duivels fungeert Batshuayi voorlopig vooral als een supersub, maar zelf ziet Batsman dat anders. “Ik ben bij Chelsea ook al aan wedstrijden begonnen en heb het toen goed gedaan. Ik ben een efficiënte spits, maar ik ben geen joker. Misschien bij de Rode Duivels wel net iets meer, want daar ben ik nog maar één keer gestart.”

Batshuayi lacht altijd en overal. Waarom is hij altijd zo goed geluimd? “Al van toen ik kind was heb ik er altijd van gedroomd om te kunnen voetballen met grote spelers in grote stadions en grote competities. Dat is nu het geval. Vanaf het moment dat ik opsta denk ik daaraan en ben ik goed gezind. Tijdens de voorbereiding lach ik, maar des te dichter de match komt des te meer ik mij concentreer.”

Nu Morata minstens een maand geblesseerd is, komen er belangrijke weken aan voor Michy Batshuayi bij Chelsea. “Het klinkt raar om te zeggen, maar de pech van de ene is soms het geluk van de ander. Ik weet dat ik meer speelkansen zal krijgen de komende weken. Het is dan aan mij om te tonen dat ik capabel ben. Ik weet dat Conté vertrouwen in mij heeft. Anders had hij mij wel laten vertrekken tijdens de mercato.”

Steven Defour: “Als ik mijn kans krijg, moet ik ze grijpen”

Met enkele geblesseerden op het middenveld van de Rode Duivels en door de afwezigheid van Radja Nainggolan hoopt ook Steven Defour op enkele speelminuten. “Dat Radja er niet bij is, verandert voor mij qua speelkansen niets. Ik voel me goed. Sinds het debuut van Martinez zat ik altijd in de selectie. Door de vele blessures krijg ik misschien mijn kans. Als dat zo is, moet ik ze grijpen. Het WK is belangrijk voor mij. Ik wil erbij zijn en zal er alles aan doen. In tegenstelling tot vorig seizoen heb ik dit jaar een volledige voorbereiding met Burnley achter de rug en dat heeft er voor gezorgd dat ik goed ben begonnen aan het seizoen. We proberen ook iets anders te voetballen dan vorig jaar, meer op balbezit.”