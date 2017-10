Ludo Vandewalle: “Hein past in het profiel dat Anderlecht zocht”

Hein Vanhaezebrouck zal op deze vraag nooit ingaan: was hij ook bij AA Gent opgestapt als men 50 km verder in het Vanden Stock-stadion geen nieuwe trainer zocht? De vraag stellen is ze beantwoorden. We geloven in de oprechtheid van de Gentse kampioenenmaker, maar was de beslissing van Vanhaezebrouck om op te stappen in de Ghelamco Arena even drastisch geweest als voor lange tijd het stempelen wenkte?