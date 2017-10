Radeloos hondje wil ontsnappen aan loslopende belagers en springt dan maar in Leie

Mortimer werd onder meer gebeten in de bil. Foto: if

Wevelgem - De eigenaar van een 1-jarig hondje gaat klacht indienen bij de politie na een incident vorige donderdag langs de Leie in Wevelgem. Het baasje was er aan het wandelen met zijn teckel toen vier loslopende honden, drie Duitse herders en een Alaska-malamute, het hondje aanvielen.

Mortimer werd gebeten in de bil en ook zijn huid werd losgescheurd van zijn rug. Om te ontsnappen aan zijn belagers sprong het radeloze dier in de Leie. De teckel kon worden gered en werd overgebracht naar dierenartsenpraktijk Solivet in Moorsele. “We hebben het geopereerd en het heeft hier twee dagen aan het infuus gelezen”, zegt dierenarts Lynn Soetaert. “Het was als het ware gescalpeerd en de spieren van zijn bil waren doorgebeten.”

In samenspraak met het baasje verspreidde de dierenarts een Facebookbericht om de eigenaar van de loslopende honden op te sporen. Het werd meer dan 500 keer gedeeld en met succes. Via een tip kon de eigenaar worden geïdentificeerd. Het baasje zal nu klacht indienen bij de politie. Met Mortimer gaat het ondertussen goed.