Hoog bezoek dinsdag in het oefencomplex van AA Gent. Thomas Foket ontving er niemand minder dan voormalig target man Laurent Depoitre. De 28-jarige spits was in 2015 een cruciale pion in het kampioenschapsteam van de Buffalo’s en verliet de club een jaar later voor FC Porto. Ondertussen zit Depoitre bij Huddersfield, waar hij tot nu toe één keer scoorde in vijf matchen.