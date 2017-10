Een speeldag schorsing met uitstel voor Lokeren-speler Ari Skulason

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Lokeren-verdediger Ari Skulason dinsdag een boete van 400 euro en een schorsing van één speeldag met uitstel opgelegd.

Aan het einde van de competitiewedstrijd van 16 september tussen Lokeren en Antwerp (1-1) op de negende speeldag in de Jupiler Pro League wilden de Waaslanders graag een strafschop voor handspel van Antwerp-speler Reda Jaadi. Scheidsrechter Jan Boterberg wuifde het appel weg, omdat hij oordeelde dat het leer tegen de arm van Jaadi gekopt werd. Enkele spelers en leden van de technische staf repten zich naar de assistent van de Video Assistant Referee (VAR) aan de zijlijn, maar de beelden werden niet herbekeken. Boterberg nam de bestorming van zijn assistent op in zijn scheidsrechtersverslag en spitste zijn aandacht vooral toe op “de dreigende lichaamstaal en het onaanvaardbare gedrag” van Skulason, die de reviewassistent zou uitgescholden hebben en nadien ook nog verhaal haalde bij de vierde official en de scheidsrechter. Boterberg liet verstaan dat de VAR zijn beslissing geen penalty te geven goedkeurde.

Het Bondsparket vorderde één speeldag schorsing en een boete van 400 euro tegen Skulason “gebaseerd op het taalgebruik en de lichaamstaal van de speler”. Lokeren liet advocaat Johny Maeschalck pleiten voor de vrijspraak of hoogstens een voorwaardelijke straf en die kregen de Waaslanders ook. “Er worden geen televisiebeelden aangebracht van het incident en de verdediging ontkracht de verklaringen van de scheidsrechter ook niet. De inhoud van het verslag moet dan ook weerhouden worden”, klinkt het. “De commissie is van oordeel dat een sanctie moet worden opgelegd voor het ongepaste gedrag. Gelet op het gunstig disciplinair verleden kan een speeldag schorsing met uitstel worden toegestaan.”

Door de beslissing van de Geschillencommissie moet Skulason niet meteen een schorsing uitzitten. De voorwaardelijke schorsing loopt tot en met 10 oktober 2018. De boete van 400 euro is wel effectief.