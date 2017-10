Niemand in Beverly Hills wil Justin Bieber als buur

Justin Bieber is al enige tijd op zoek naar een leuk optrekje in de luxueuze wijk Beverly Hills in Los Angeles. Hij is bereid fors te betalen, maar er is één probleem: niemand wil de superster als buurman.

De 23-jarige zanger wil dolgraag een grote villa huren in Beverly Hills, maar de zoektocht loopt nog niet op rolletjes. Niet dat de Canadees zo kritisch is of het geld er niet voor over heeft. Nee, het zijn de verhuurders die dwars liggen: “Justin wil een heel groot pand huren, maar heel wat eigenaars van de grote villa’s in Beverly Hills hebben met elkaar afgesproken om niet aan hem te verhuren”, zegt een Hollywood-makelaar tegen Page Six.

De reden heeft alles te maken met de reputatie van Bieber. In het verleden durfde de superster nog wel eens stevig huis te houden in woningen. Zelfs een grote zak geld lijkt de huizeneigenaars niet op andere gedachten te brengen, aldus de makelaar: “Justin is bereid 100.000 dollar per maand te betalen -ook voor panden die dat helemaal niet waard zijn. Maar hij en zijn entourage hebben een reputatie van het vernielen van huizen die hij huurde, om daarna ook nog moeilijk te doen over de kosten van de reparaties.”

Bieber woont inmiddels al bijna een jaar semipermanent in een hotel in de buurt,weet de makelaar verder.

Vernielingen

In 2015 organiseerde het tieneridool een feestje na de Grammy Awards in een woning die hij huurde in Beverly Hills. Na het festijn was de villa van binnen grotendeels vernield. Justin weigerde maandenlang te betalen voor de reparaties. Een jaar eerder kreeg de zanger het aan de stok met zijn buren, nadat hij hun huis bekogelde met eieren.