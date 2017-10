Vanhaezebrouck voorgesteld bij Anderlecht: “Als Weiler hier nog trainer was, dan zat ik nu thuis”

Net geen week na zijn vertrek bij AA Gent, werd Hein Vanhaezebrouck dinsdag in het Constant Vanden Stockstadion voorgesteld als de nieuwe hoofdtrainer van RSC Anderlecht. De 53-jarige Vanhaezebrouck ondertekende een contract van drie jaar bij paarswit. Vanaf woensdag leidt hij de trainingen. “Mijn ambitie? Het stadion vol te krijgen en de supporters te laten genieten van dominant voetbal. Maar ook het resultaat is belangrijk: bij Anderlecht moet je in vijf jaar drie keer kampioen spelen”, aldus Vanhaezebrouck.

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck glunderde toen hij Hein Vanhaezebrouck als nieuwe hoofdcoach mocht voorstellen. “We zijn gelukkig en fier dat we onze nieuwe trainer kunnen voorstellen: Hein Vanhaezebrouck. Ik moet eerlijk bekennen dat we de laatste jaren met bewondering en een beetje afgunst naar zijn voetbal hebben gekeken. Vorig seizoen, bij het 2-2-gelijkspel tegen AA Gent , hebben we een ploeg zien domineren tegen Anderlecht zoals we dat nog nooit hadden gezien. Toen hebben ik en Vanden Stock beslist dat - als de mogelijkheid zich ooit zou voordoen - we Vanhaezebrouck zouden halen. Nu vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Morgen gaan we zijn technische staf samenstellen.”

De uitdaging bij Anderlecht is om resultaat te halen en ook goed voetbal te spelen. “We denken dat dat met Hein mogelijk is”, voegde Van Holsbeeck nog toe. “Het zal in het begin niet eenvoudig zijn, want er is veel werk, maar Hein is volgens ons de juiste man op de juiste plaats.”

“Anderlecht is altijd de club geweest waar ik van droomde”

“Anderlecht is de grootste club in België. De club waar ik als kind van droomde”, bekende Hein Vanhaezebrouck. “Als ik in de basisschool zat was alles wat in mijn pennenzak zat paars en wit. Later is dat geminderd, maar Anderlecht is altijd een ploeg geweest waar ik naar opgekeken heb.”

“Alle respect voor Weiler, maar ik wil dominant voetballen met Anderlecht”

Bij Anderlecht wordt Vanhaezebrouck wel met een ander verwachtingspatroon geconfronteerd dan bij AA Gent. “Bij AA Gent was het doel anders dan bij Anderlecht. Als je daar in vijf jaar drie keer in de top drie eindigde en een keer een uitschieter had, was het goed. Bij Anderlecht moet je drie keer kampioen spelen in vijf jaar. Maar ik ga mijn voetbalvisie hier niet veranderen. Het resultaat blijft belangrijk, maar ik heb altijd geprobeerd dat te combineren met dominant voetbal. Dat wil ik ook hier doen. Anderlecht moet dominant voetballen. Ik heb respect voor Weiler, die met zijn manier van voetballen kampioen gespeeld heeft. En de kleedkamer heeft uitgekuist. Maar ik heb een andere visie. Ik ben iemand van de andere kant en blijf in mijn filosofie geloven. Kijk naar Bayern, PSG, Manchester City, Barcelona,... Er zijn meer teams die resultaten halen met dominant voetbal dan met reactievoetbal. Ik ga mijn voetbalfilosofie niet wijzigen. Anderlecht heeft mij net daarom gekozen.”

“Maar we hebben wel tijd nodig. Anderlecht speelt twee matchen per week. Er zijn momenteel niet veel clubs in België die dat nu doen. Er is dus weinig tijd tussen de wedstrijden. Het zal dus stapje per stapje moeten gebeuren. Ik ga ook niet meteen alles veranderen. Sommige dingen zullen snel gaan, andere minder snel. Wat mijn prioriteit? Dat zullen jullie mij moeten zien. Dat ga ik niet verklappen. De helft van de kern is er momenteel ook niet door de interlandbreak. We gaan goed werken met wie er al zijn.”

“Als Weiler op dit moment nog trainer was van Anderlecht, dan zat Vanhaezebrouck gewoon thuis”

Vanhaezebrouck weerlegde de theorie dat zijn ontslag bij AA Gent een bewuste move was om trainer te kunnen worden bij Anderlecht. “Ik ben nooit een opportunist geweest”, klonk het. “Ik ben héél blij dat jullie allemaal een mening hebben over mijn overgang naar Anderlecht. De ene zei dat ik vorige week al getekend had, de andere dat het contract nog moet getekend worden. Ik zal héél simpel zeggen waar het op staat. Als René Weiler op dit moment nog trainer was van Anderlecht, dan zat Hein Vanhaezebrouck gewoon thuis en was zijn vrouw content. Misschien had ik dan wel tot het einde van het seizoen thuis gezeten. En zou ik nadien naar het buitenland gegaan zijn. Ik heb kansen genoeg gehad om Kortrijk of AA Gent te verlaten. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik zat er voor niets tussen bij het ontslag van Weiler. Ik ben niet te opportunistisch. Het verhaal was gewoon op bij AA Gent. Naar Anderlecht gaan was de enige Belgische stap die ik nog kon nemen na Gent. Wat jullie ook mogen zeggen, schrijven, menen…”

“Ik kan de supporters van Gent voor 100% begrijpen dat ze pijn in het hart hebben dat ik hier nu zit. Maar ik kan met de hand op het hart zeggen dat mijn besluit om Gent te verlaten niets te maken had met Anderlecht. Maar ik hoor van veel fans het respect er nog is voor wat we gerealiseerd hebben. Ik hoop dat ze dat niet vergeten.”

“Ik heb liever luxe in mijn kern”

Vanhaezebrouck krijgt bij Anderlecht een twijfelende spelerskern in handen, die er dit seizoen nog niet in slaagde om goed voetbal op de mat te brengen en zowel in de competitie als in de Champions League achter de feiten aanholt. “Als je moet invallen in het seizoen is het moeilijker dan als je aan het seizoen kan beginnen als coach. Anderlecht is een moeilijke ploeg die door de pers nauwgezet gevolgd wordt. Maar mijn huid is dik genoeg, ik kan daar tegen. Er is ook héél veel kwaliteit in de kern dus op dat vlak wordt het misschien makkelijker. Sven Kums? Het is een luxe dat ik hem in mijn kern heb. En ook Dendoncker, Trebel en Gerkens kunnen op die positie uit de voeten... Ik verkies de luxe boven het moeten zoeken naar spelers.”

“Als ik had beslist over de transfers, dan zag AA Gent er nu helemaal anders uit”

Bij AA Gent had Vanhaezebrouck veel inspraak in het transferbeleid. Vreest hij niet dat hij bij Anderlecht minder greep zal hebben op het in- en uitgaande verkeer? “Ik heb niet alle transfers van AA Gent beslist, in tegendeel. Ik heb enkel mijn advies gegeven. En dat zal hier niet anders zijn. Bij Gent heb ik nooit beslist over de transfers, anders zag AA Gent er nu helemaal uit.”

Nog geen hulptrainer: “Frutos weigerde na een gesprek, eersteklassers maken kop van Vanderhaeghe zot”

Noch Yves Vanderhaeghe, noch Nicolas Frutos wordt de assistent-trainer (T2) van Hein Vanhaezebrouck bij RSC Anderlecht. De zoektocht naar een T2 gaat voort. “Ik heb gisteren een goed gesprek gehad met Frutos”, aldus Vanhaezebrouck. “Nicolas zegt waar het op staat. Dat apprecieer ik. Hij is héél ambitieus. Maar als je in België te veel ambitie hebt, word je daar op aangesproken. In zijn achterhoofd hoopt hij ergens op een kans als T1. Hij heeft ook familiale redenen aangehaald.”

Ook Yves Vanderhaeghe, die midden september ontslagen werd bij KV Oostende, bedankte voor de functie van assistent-trainer. “Hij heeft beslist zijn carrière als T1 voort te zetten”, zei Van Holsbeeck daarover. “Ik had het verwacht, maar was toch aangenaam verrast dat hij het overwogen heeft”, vertelde Vanhaezebrouck. “Hij zou dat nooit voor een andere ploeg en voor een andere coach gedaan hebben. Nu kwamen twee zaken die belangrijk zijn voor hem samen. Maar het moment voor hem was niet ideaal. Er is jammer genoeg in de Belgische competitie iedere week wel een trainer die op de wip zit. Er zijn clubs die hem het hoofd zot maken en waar hij hoopt binnenkort een kans te kunnen krijgen.”

“Ik wil AA Gent niet kaalplukken”

Een optie die nog op tafel ligt is Karim Belhocine. “Karim heeft een goed debuut als trainer gemaakt. Hij heeft veel kwaliteiten. Het zou goed zijn als hij naar hier komt. Bernd Thijs? Ik heb niet de bedoeling om AA Gent te gaan leegplukken. Ik ben altijd aan de slag geweest bij clubs waar de staf al aanwezig was. Maar door omstandigheden gaat dat hier niet. Ik heb respect voor de assistenten van Rene Weiler, maar als Weiler ergens aan de slag zou gaan is het eerste wat hij doet die twee assistenten meenemen. En ik wil vermijden dat ik plots zonder assistenten kom te staan.”

