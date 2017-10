Nood aan technici alarm- en beveiligingssystemen

Eric Moens is 56 jaar en heeft al heel wat jobs op zijn cv staan, maar hij volgt nu een opleiding tot installateur alarm- en beveiligingssystemen. Het zijn deze gemotiveerde krachten waarnaar bedrijven in de sector hard op zoek zijn. Want de securitymarkt staat niet stil en groeit.

De 56-jarige man uit Antwerpen volgt een opleiding security bij het Antwerpse Janssens Field Services (JFS), dat in zijn eigen Academy verschillende opleidingstrajecten organiseert voor onder meer telecom, ICT, elektriciteit en dus ook security. Diploma's, leeftijd of afkomst spelen daarbij niet zozeer een rol. Wel de honger om te leren, zelfstandig kunnen werken en de juiste attitude.

“Ik heb in mijn leven al heel wat jobs uitgeoefend: als medewerker in een callcenter, in de horeca, als taxichauffeur, ... Maar op mijn 55ste besloot ik mij volledig te heroriënteren. Bij het Steunpunt Tewerkstelling volgde ik een cursus residentiële elektriciteit. Dat is een heel algemene opleiding, maar via die weg kwam ik in contact met JFS waar de opleiding security mij wel aantrok omdat het een heel boeiende toepassing van elektriciteit is”, vertelt Moens.

“Ik ben de opleiding weliswaar nog maar net gestart, maar heb al grote ogen getrokken over het enorme vertrouwen en de kansen die ze je hier ook op latere leeftijd bieden. Voor hen is het vanzelfsprekend, als je het nodige engagement aan de dag legt. Dat is heel fijn om te ervaren”, getuigt hij.

Die leergierigheid is een belangrijke factor. “Het wordt steeds moeilijker om geschikte kandidaten te vinden. Er is niet alleen de groeiende vraag, ook bij de opleiding wringt het schoentje. Want security-installateurs komen niet kant-en-klaar van school. De meeste kandidaten hebben wel een technische achtergrond elektriciteit, maar we ervaren dat dit niet voldoende is om onmiddellijk op het terrein te worden ingezet. Naast kennis van elektriciteit moeten zij ook kaas hebben gegeten van onder meer TCP/IP, netwerkomgeving en CCVT. Bovendien kent de securitysector de jongste jaren zo'n snelle evolutie dat heel wat specifieke kennis vereist is. Daarom zijn we een viertal jaar geleden zelf met een opleiding gestart die voortdurend wordt geëvalueerd en bijgestuurd”, zegt Anneke Verstockt, verantwoordelijke van de businessunit security bij JFS.

Tien weken

“Een viertal keer per jaar leiden we zo tien tot vijftien kandidaten op. De opleiding duurt tien weken en bestaat voor de helft uit theorie en de helft praktijk, waarbij beide in mekaar overvloeien. In huis hebben we hiervoor een twintigtal verschillende alarmcentrales gesimuleerd zodat de cursisten na afloop voldoende gevarieerde bagage hebben om bij klanten aan de slag te gaan. Onze installateurs moeten over een combinatie van skills beschikken”, verduidelijkt coach security Chhoeut Kong.

“Ook arbeidsethiek en hoe met de klanten te communiceren komen in de opleiding aan bod, want we moeten vaststellen dat dit elementen zijn die vanuit het onderwijs helaas bijzonder weinig worden meegegeven”, vult zijn collega aan.

“De kandidaten worden ook heel nauw opgevolgd”, zegt Kong. “Tijdens de opleiding gebeurt er wekelijks een evaluatie. Als we vaststellen dat op bepaalde vlakken de kennis nog niet voldoende is, kunnen we zo nog voor extra opleiding zorgen.”

