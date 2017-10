Daarom wordt titel verdedigen volgens ex-bondscoach Jürgen Klinsmann lastige klus voor Duitsland

Een tweede Wereldbeker op rij wordt voor de Duitsers een aartsmoeilijke opdracht, zo zegt oud-bondscoach Jürgen Klinsmann. Hij denkt dat andere ploegen, die al lang niet meer wonnen, gretiger zullen zijn.

“Dezelfde honger en vastberadenheid een tweede keer aan de dag leggen, is bijna onmenselijk”, aldus Klinsmann tegen weekblad Sport Bild. Hij leidde de Mannschaft in 2006 naar de derde plaats, vervolgens nam Joachim Löw over. Klinsmann nam de Verenigde Staten onder zijn hoede.

“Het is in 2018 de laatste kans voor Lionel Messi om wereldkampioen te worden en op het niveau van Diego Maradona te komen. De Argentijnen zullen misschien nog iets gemotiveerder zijn. Hetzelfde kan je zeggen over Cristiano Ronaldo met Portugal en Neymar met Brazilië.”

Dat het lastig zal worden voor de Duitsers in Rusland, wil volgens Klinsmann niet zeggen dat Löw moet opstappen, ook niet na het WK. “Waarom zou hij? Alles is perfect bij de Duitse voetbalbond momenteel.”