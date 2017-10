Opvallende geruchten: Meunier gelinkt aan Italiaanse topper, laat Arsenal sterspeler gratis vertrekken naar rivaal?

Het voetbalseizoen mag dan in volle gang zijn, de geruchtenmolen neemt nooit een te lange pauze. Zo wordt Thomas Meunier gelinkt aan een vertrek bij PSG, terwijl Mesut Özil mogelijk (gratis) andere oorden opzoekt.

Özils contract bij Arsenal loopt volgende zomer af en de Duitser toonde tot nu toe weinig goede wil om een verlenging te ondertekenen in Londen. Net als ploeggenoot Alexis Sanchez. De Chileen wordt al lang gelinkt aan Manchester City, maar Özil lijkt op weg naar die andere club uit Manchester. The Independent claimt dat Man United er alle vertrouwen in heeft dat het de spelmaker met een vrije transfer in huis kan halen in 2018. Özil speelde namelijk onder José Mourinho bij Real Madrid, die de Duitser naar La Liga haalde in de zomer van 2010.

The Mirror komt dan weer met het gerucht op de proppen dat Arsenal bereid zou zijn om zijn spelmaker in januari te laten vertrekken naar Inter. De Nerazzurri zouden bereid zijn om dan behoorlijk wat geld op tafel te leggen voor Özil, die in de zomer dus gratis zou kunnen vertrekken. Dat scenario willen de Gunners koste wat het kost vermijden.

The Daily Express meldt dan weer dat PSG 11 miljoen euro tekenbonus veil heeft voor Alexis Sanchez. Als die een voorcontract tekent in januari, wel te verstaan. Ook de Chileen kan Arsenal in de zomer gratis verlaten en de Franse topclub wil hem er doodgraag bij. Afgelopen zomer waren ze niet in staat om Sanchez weg te plukken bij Arsenal met een loonbod van 310.000 euro per week.

Meunier naar Italië?

Over PSG gesproken, Thomas Meunier deelt dit seizoen speeltijd met nieuwkomer Dani Alves maar zit toch meer op de bank dan hem lief is. De Rode Duivel werd deze zomer al eens gelinkt aan Real Madrid, maar volgens Calciomercato toont ook Juventus interesse in de rechtsback. De Oude Dame haalde afgelopen zomer Mattia De Sciglio in huis maar gaat na dit seizoen afscheid nemen van Stephan Lichtsteiner. Meunier zou bij Juve dus kans maken als basisspeler.

Calciomercato claimt dat scouts van de Italiaanse kampioen zaterdag aanwezig zullen zijn tijdens de interland van de Rode Duivels tegen Bosnië-Herzegovina om Meunier te bekijken. Juve zou overwegen om al in januari contacten te leggen om de rechtsback in huis te halen.