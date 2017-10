Vanaf nu forfaitscore of zelfs puntenaftrek als match gestaakt moet wordt in Jupiler Pro League

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal profclubs voortaan ook sportief kunnen bestraffen wanneer een competitiewedstrijd door het toedoen van supporters definitief stilgelegd moet worden. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League keurden dinsdag een nieuw reglement goed waarin nu ook puntenaftrek opgenomen wordt.

Indien het gedrag van één supportersgroep leidt tot de definitieve stillegging van een wedstrijd, verliest de club van de verantwoordelijke fans de match met forfaitscore. Daarnaast riskeren clubs ook een boete en een wedstrijd achter gesloten deuren, al dan niet voorwaardelijk. Indien beide supporterclans aan de basis liggen van de gestaakte match, zullen beide clubs daarvoor gesanctioneerd worden. Zowel de thuisploeg als de bezoekende club verliest in dat geval sowieso twee punten. Er kan ook nog een bijkomend punt met uitstel afgetrokken worden, afhankelijk van de zwaarwichtigheid van de feiten. Hoe dan ook zal de wedstrijd van minuut 1 herspeeld worden. De juridische commissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal de nieuwe regel “de komende weken” opnemen in het bondsreglement.

“De Pro League herhaalt dat het voetbal niet als alibi kan dienen voor zij die door hun daden schade berokkenen aan de clubs. Door deze acties zullen aan de clubs strenge sportieve sancties worden opgelegd”, verklaarde de Pro League in een persbericht. De sancties komen bovenop het interne reglement van de Pro League, die een automatische “vergoeding” van 50.000 euro int wanneer een wedstrijd definitief is gestaakt. In het kader van de Voetbalwet kunnen geïdentificeerde supporters ook nog steeds een individueel stadionverbod krijgen.

Pro League houdt op 16 oktober vergadering over inkorting van zomermercato

De Raad van Bestuur van de Pro League, die de belangen van de 24 profclubs behartigt, zal op maandag 16 oktober vergaderen over de inkorting van de zomermercato. Dat bevestigde Pierre François, CEO van de Pro League, dinsdag aan Belga.

Het debat rond het afsluiten van de transfermarkt voor de start van het seizoen, in navolging van de Engelse Premier League, was tijdens de bestuursvergadering van 18 september al geopend, maar toen werd beslist om een aparte vergadering aan het thema te wijden.

De Belgische profclubs zijn het idee genegen, maar vrezen voor het scenario waarin spelers na het sluiten van de Belgische transfermarkt andere oorden opzoeken. Daardoor zouden er geen vervangers meer aangetrokken kunnen worden.

Ook de problematiek omtrent beperkingen aan verhuurde spelers komt op 16 oktobers aan bod. Op aandringen van Zulte Waregem, dat Sander Coopman op straffe van een serieuze compensatie niet mocht opstellen tegen zijn moederclub Club Brugge, werd het thema op de agenda geplaatst.