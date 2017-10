Hele school in shock: leerlinge (17) overlijdt plots in haar slaap

Diest - Een 17-jarige scholiere uit Diest is in de nacht van zondag op maandag plots overleden in haar slaap. De school waar het meisje al jarenlang les volgde reageerde geschokt op het nieuws. De leerlingen bereiden samen een afscheidsmoment voor.

Het atheneum van Diest postte maandag een emotioneel bericht op Facebook: “Met heel veel verdriet in het hart melden we het overlijden van Imane El Karim. Imane was een vrolijke, levenslustige meid, boordevol energie, een goed persoon die de wereld mooier maakte”, stond er te lezen. “Lieve Imane, je hebt je plaats in ons hart. We zijn dankbaar dat we je hebben mogen kennen.”

De nieuws over de dood van de 17-jarige studente van Marokkaanse afkomst, deed de hele Diestse scholengemeenschap even met verstomming staan. Het meisje, dat op het eerste gezicht gezond leek, overleed in haar slaap. Op een paar uur tijd stroomden dan ook meer dan 200 reacties binnen op het bericht.

“Imane gaat hier al heel lang naar school”, zegt directeur van de Adite-scholengroep Gert Van Passel. “Haar plotse overlijden heeft de ganse schoolgemeenschap bij de keel gegrepen. We hebben daarom beslist om de leerlingen professioneel te laten begeleiden. Ze worden plots geconfronteerd met het feit dat je lichaam ook op jonge leeftijd kan falen.”

De ouders van het meisje hebben Imane ondertussen overgebracht naar Marokko. Ze wordt daar begraven volgens de regels van haar geloof. Daardoor konden de vrienden en de medeleerlingen geen afscheid meer nemen. “Haar klasgenoten krijgen de kans om een afscheidsplechtigheid voor te bereiden in de school”, zegt woordvoerster van Adite Ann Scheys.

Rouwhoekje

“Dat werkt louterend. We hebben ondertussen ook een rouwhoekje ingericht. Zowel de leerlingen als de ouders krijgen de kans om een boodschap neer te schrijven. Die zullen we nadien aan de ouders van het meisje overhandigen.”

Voor Françoise Vanhelmont, directrice van het Atheneum, is het plotse overlijden een stevige emotionele rollercoaster. “Imane was een vrolijke, levenslustige meid, boordevol energie, een goed persoon die de wereld mooier maakte”, zegt ze. “Zij was actief en betrokken. Ze maakte onder meer de vlog van de klas. Een optimistische leerling met een grote glimlach, die mee was met de nieuwe trends.”

Ook de andere reacties waren opvallend eensgezind en Imane scheen door iedereen geliefd te zijn. Zowel uit de moslimgemeenschap als uit de christelijke gemeenschap kwamen een massa steunbetuigingen voor de familie.