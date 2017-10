Vrouw dood aangetroffen in winkel: “Het gaat om moord of roofmoord”

Zelzate - In het Oost-Vlaamse Zelzate is dinsdagnamiddag het levenloze lichaam van een vrouw in een winkel aan de Oostkade aangetroffen. Volgens de burgemeester gaat het om moord of roofmoord. De politie en het parket zijn ter plaatse.

Het lichaam van de uitbaatster van de winkel voor school- en kantoorbenodigdheden werd in de late namiddag aangetroffen in de winkel. Het parket houdt er rekening mee dat er kwaad opzet in het spel is. “Het gaat om moord of roofmoord”, reageert burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD).

Later meer.