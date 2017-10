Ronaldo apetrots als zoontje vrije trap scoort, Portugees blikt terug op zijn carrière: “Op mijn 15e wist ik het...”

Cristiano Ronaldo is een polariserend figuur. De Portugees bekoort veel voetbalharten, maar heeft ook veel critici. CR7 vond het daarom tijd om zijn verhaal te vertellen, en tegelijkertijd te tonen dat hij ook een gewone man (lees: trotse papa) is.

Ronaldo kreeg het bezoek van ex-ploegmaat bij Man United Rio Ferdinand, in het kader van een commercial voor Nike Football. Daarvan is de Portugees al jaren het gezicht. Beide heren spraken onder andere over de ontwikkeling van Ronaldo als speler bij Real Madrid en wat zijn geheim voor succes is.

Op een bepaald moment komt Ronaldo Junior, het 7-jarige zoontje van Ronaldo, het interview verstoren. Hij herkent meteen Ferdinand, die het jongetje vraagt of hij ook kan voetballen. Zo gezegd, zo gedaan. Ronaldo Junior zette zich meteen achter een bal in de tuin van zijn papa en knalde de bal snoeihard tegen de netten. Papa CR7 kon enkel trots toekijken...

Check out the trailer of my conversation with @rioferdy5 To watch the full version go to: https://youtu.be/yBjBEGRacJc #Mercurial #CR7 #NikeFootball Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 3 Okt 2017 om 4:33 PDT

“Op mij 15e wist ik het...”

Ronaldo maakte daarnaast tijd om zijn verhaal te doen bij The Player’s Tribune. Daar blikte hij terug op zijn jeugdjaren als voetballer. “Mijn vader werkte bij CF Andorinha en bleef me maar aansporen om er te gaan spelen. Ik wist dat het hem trots zou maken, dus deed ik het. Ik raakte meteen verslaafd aan de structuur en het gevoel van winnen. Mijn moeder en zusters kwamen nooit kijken. Ondanks de verwoede pogingen van papa. Wat kon ik meer doen? Ik bleef maar scoren en scoren”, aldus Ronaldo.

“Toen ik op mijn 11e verhuisde naar de academie van Sporting Lissabon had ik het heel moeilijk”, geeft hij toe. “Het is gek als ik eraan denk dat ik mijn zoon binnen vier jaar richting Parijs of Londen zou moeten sturen. Het lijkt onwaarschijnlijk. Dus zo moesten mijn ouders er zich ook bij gevoeld hebben. Maar het was mijn droom, ook al weende ik bijna elke dag. Het voetbal hield me sterk.”

“Ik hoorde constant dat ze mij een beest vonden, maar dat ik toch wat klein was. Ik had geen spieren en was echt slank. Toen besliste ik om hard te gaan werken, ondanks mijn talent. Harder werken dan iedereen. Ik werd snel beter en op mijn 15e wist ik het: ik zou de beste speler ter wereld worden. Die honger is nooit weggegaan. Als je verliest, lijkt het alsof je verhongert. Als je wint, verhonger je nog steeds maar heb je een beetje kruimels gegeten. Ik kan het enkel zo uitleggen.”

Foto: Photo News

Gevoel is anders

Ronaldo heeft ondertussen al heel wat prijzen gewonnen, waaronder vier keer de Champions League. Toch is zijn gevoel veranderd. “In het begin was het winnen van een prijs zeer emotioneel voor mij”, stelt CR7. “Zoals mijn eerste Champions League met Manchester United of mijn eerste Gouden Bal. Maar mijn dromen werden enkel groter. Ik had Real altijd bewonderd en had een nieuwe uitdaging nodig.”

“De voorbije acht jaar heb ik veel bereikt met Real, maar om eerlijk te zijn is het winnen van prijzen nu anders voor mij. Zeker de voorbije twee jaar. Als je niets wint, heb je gefaald. Dat is nu eenmaal de verwachting, dit is mijn job. Maar ik ben nu, naast voetballer, ook een vader. Toen we de finale wonnen in Cardiff voelde het alsof we een signaal hadden uitgestuurd naar de hele wereld. We schreven geschiedenis.”

“Toen kwam mijn zoon het veld opgelopen. Plots veranderde mijn gevoel. Het gaf me een zaligheid die ik nooit eerder begreep. Na 400 wedstrijden met Madrid is winnen echter nog steeds mijn ultieme ambitie. Ik ben zo geboren. Al is het gevoel dus anders. Ik ben een nieuw hoofdstuk begonnen, gesymboliseerd door de woorden die op mijn nieuwe schoenen staan: El sueño del niño. De droom van het kind.”