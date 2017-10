Michy Batshuayi is een topspits en deze statistiek toont dat heel duidelijk: beter dan Messi, Kane en Lewandowski!

Het gaat goed met Michy Batshuayi. De Rode Duivel deed dit seizoen al vijf keer de netten trillen voor Chelsea en zal zich de komende maand(en) kunnen bewijzen in afwezigheid van Alvaro Morata. En dan heeft hij waarschijnlijk nog niet gezien dat hij veruit de meest efficiënte spits in Europa is...

Batshuayi moet normaal gezien op de bank plaatsnemen bij Chelsea omdat Morata de voorkeur krijgt van Antonio Conte. De Spanjaard liep echter een hamstringblessure op en moet een tot twee maanden revalideren. Mogelijk zitten er dus heel wat speelminuten aan te komen voor Batsman.

Uitkijken of hij zijn statuut van meest efficiënte spits in Europa alle eer kan aandoen. Batshuayi scoorde in 2017 namelijk één keer om de 62 minuten. Goed voor elf goals in 21 matchen en een beter cijfer dan Tottenham-spits Harry Kane. Die maakte er eentje om de 71 minuten, al scoorde Kane er wel 36 dit jaar. Alanyaspor-aanvaller Vagner Love vervolledigt het podium met een goal om de 78 minuten.

Batshuayi doet dus ook beter dan bijvoorbeeld Robert Lewandowski en Lionel Messi. De Pool scoorde tot nu toe 34 keer in 2017, goed voor een doelpunt om de 82 minuten. Even goed als Messi, die er wel 44 binnenknalde. Chelsea-concurrent Morata staat zesde met een goal om de 83 minuten, voor Porto-spits Vincent Aboubakar (84), PSG-goalgetter Edinson Cavani (89), Sporting-aanvaller Bas Dost (91) en Arsenal-nieuwkomer Alexandre Lacazette en BVB-spits Pierre-Emerick Aubameyang (92).

Cristiano Ronaldo scoorde dit jaar tot nu toe een goal om de 96 minuten, twee minuten minder goed dan Dries Mertens en vier beter dan Romelu Lukaku. De volgende Belg in de lijst is Radja Nainggolan, zij het pas op plek 100. De Ninja scoorde dit jaar elf doelpunten, goed voor eentje om de 262 minuten.

De volledige top 15: