Wales moet kwalificatie voor WK 2018 zonder Gareth Bale afdwingen

Wales kan in zijn laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK geen beroep doen op sterspeler Gareth Bale. Hij is onvoldoende hersteld van een kuitblessure.

De winger van Real Madrid, die vorig weekend al de competitiematch tegen Espanyol (2-0) miste, wordt in de selectie vervangen door Barnsley-aanvaller Tom Bradshaw.

Wales speelt vrijdag (6 oktober) in Tblisi tegen Georgië en drie dagen later (9 oktober) thuis in Cardiff tegen Ierland. Met 14 punten staat Wales voorlopig tweede in groep D. Servië leidt met 18 punten, Ierland staat derde met 13 punten. De groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar het WK in Rusland, acht van de negen tweedes spelen play-offs.