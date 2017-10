Deze vrouw smeerde zelfbruiner vlak voordat ze ging sporten. Had ze beter niet gedaan

Een jonge vrouw uit het schotse Falkirk die zelfbruiner smeerde vlak voordat ze ging sporten, heeft het zich nadien meteen beklaagd. Ze postte foto’s van het voorval online en die werden in enkele uren tijd duizenden keren gedeeld.

“Dat is de laatste keer dat ik fitness met zelfbruincrème op”, postte Eve maandag op Twitter. Daarbij plaatste ze ook een foto van haar been, waarop duidelijk de letters ‘Adidas’ zichtbaar waren. De jonge vrouw ging sporten in een legging voorzien van een groot Adidas-logo, maar de letters van het merk zogen alle crème op waardoor enkel de huid rond het logo echt kon ‘bruinen’.

that’s the last time a work out with tan on btw ahahah pic.twitter.com/1y291bdZYw — eve (@Evemallonxx) 1 oktober 2017

Al snel bleek dat ze niet de enige was met het probleem.

hahahahah same pic.twitter.com/K2c1ZvLOsD — Eden Chicken (@edenchickenxo) 2 oktober 2017

En ook het sportmerk zelf reageerde. “Het is het lot”, klinkt het bij Adidas. “Fantastisch om zo de Drie Strepen uit te dragen, Eve.”