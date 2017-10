Nederlandse Defensieminister en hoogste legerleider stappen op wegens dodelijk mortierongeval in Mali

De Nederlandse minister Jeanine Hennis-Plasschaert neemt ontslag als minister van Defensie. Dat maakte ze dinsdag bekend tijdens een Kamerdebat over het mortierongeval in Mali dat aan twee militairen het leven kostte en waarbij een derde zwaargewond raakte. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is Defensie in deze zaak “ernstig tekort geschoten’’.