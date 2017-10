Deze chimpansee schreef 56 jaar geleden geschiedenis in de ruimte: dit is het ongelooflijke verhaal van Ham, de eerste intelligente ruimtevaarder Video: Media Drum World

in 1961 maakte het Amerikaanse ruimteagentschap NASA een video van een van de eerste avonturiers die speciale training kreeg om in de ruimte te worden gelanceerd. Chimpansee Ham was met enkele andere soortgenoten uitverkoren om het pad te effenen voor de eerste mens in de ruimte. De heldhaftige aap spendeerde achttien minuten in het luchtledige, voor hij veilig en wel naar de aarde terugkeerde. De 56 jaar oude video dook onlangs weer op, en geeft een bijzondere kijk op het leven van het eerste intelligente leven dat in de ruimte reisde.

De opmerkelijke beelden tonen hoe Ham een speciaal ruimtepak kreeg aangemeten door de wetenschappers van NASA en leerde hoe hij eenvoudige experimenten moest uitvoeren in de ruimte. De aap werd aangeleerd om verschillende hendels over te halen als er een bepaald lichtje flitste, en werd daarop beloond met een lekkere pil die naar bananen smaakte.

Na iedere succesvolle trainingssessie kreeg Ham een lekkere pil die naar bananen smaakte Foto: Media Drum World

Ham moest het eerste intelligente leven in de ruimte worden, die slim kon antwoorden op bevelen die vanop aarde werden verstuurd. Vier jaar voor Ham, lanceerden de Russen Laika de ruimte in, maar de hond overleefde het avontuur niet. De Amerikanen gaven de voorkeur aan apen, om het effect van reizen in de ruimte op het menselijk lichaam zo goed mogelijk te kunnen voorspellen.

De VS schoot eerder al resusaapjes en doodshoofdaapjes de onmetelijke leegte in. De eerste primaat, een resusaapje dat Albert werd gedoopt, werd al in 1948 de ruimte ingestuurd met een V2-raket. Albert overleefde het experiment niet, en stikte na een vlucht van 63 kilometer. De komende elf jaar zouden Rusland, toen nog de Sovjet Unie, en de Verenigde Staten een nek-aan-nekrace houden in een poging om als eerste de ruimte te verkennen en te veroveren.

Resusaapje Miss Able voor ze naar de ruimte vertrok. Able overleefde de vlucht niet Foto: Media Drum World

Miss Baker en Miss Able

Voor het Ham zijn beurt was om het avontuur te beginnen, kregen twee vrouwelijke aapjes, Miss Baker en Miss Able de kans om de ruimte te verkennen. De twee dames werden gelanceerd op 28 mei 1959 en vlogen op een hoogte van 95 kilometer aan een snelheid van meer dan 16.000 kilometer per uur door het luchtruim. Zestien minuten later kwamen ze weer met beide voetjes aan de grond. Able ging na haar avontuur onder het mes, maar overleed op de operatietafel.

Miss Baker was echter een overlever en leefde nog vijftien jaar na haar uitzonderlijke ervaring. Haar succesverhaal opende de deuren voor NASA om verder te experimenteren met apen die meer menselijke trekken vertonen.

Miss Baker overleefde haar avontuur in de ruimte en leefde nog tot 1984 Foto: Media Drum World

Twee jaar na Miss Baker, en na en succesvolle training, was het op 31 januari 1961 eindelijk zover voor de kleine held: Ham werd vastgegespt in een speciaal ontworpen ruimtecapsule en in de ruimte gelanceerd. Het kleine kereltje voerde zijn taak uit in zijn ruimteveer, waardoor het functioneren van de slimme aap kon worden beoordeeld. Achttien minuten na de lancering van de raket, landde Ham veilig en wel in de Atlantische Oceaan, waarna hij een smakelijke beloning kreeg van de dolgelukkige wetenschappers.

Reactietijd

Ham deed het erg goed in de ruimte. De aap, die zorgvuldig was uitgekozen uit een groep van veertig chimpansees, voltooide zijn experimenten met verve. Volgens de wetenschappers was de reactietijd van de Chimpansees slechts een fractie van een seconde trager dan op aarde. De kleine primaat vloog uiteindelijk aan een snelheid van zo’n 9500 kilometer per uur door het luchtledige en belandde op 675 kilometer van de lanceerbasis, Cape Canaveral.

Ham wordt vastgegespt en voorbereid op zijn reis Foto: NASA

Ham slaagde erin de mensheid een stapje dichter bij haar ultieme droom te brengen: de hemel verkennen en veroveren. Acht jaar na zijn succesvolle vlucht, vlogen Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins naar de maan, waar ze op 24 juli 1969 de Amerikaanse vlag neerpootten.

Allemaal dankzij de krachttoer van Ham, de Chimpansee die in Kameroen werd geboren.