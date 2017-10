Terwijl Januzaj met scherp schiet op criticasters, willen fans van Man United Braziliaanse Belg héél graag terug

Bij Manchester United lopen tegenwoordig twee Belgen rond: Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. Adnan Januzaj had de derde moeten worden, maar zijn avontuur in Engeland liep verkeerd af. Ondertussen werpt de Braziliaanse-Belg Andreas Pereira wel hoge ogen op uitleenbeurt in Spanje.

Januzaj liet enkele weken geleden in een interview met The Daily Mail al verstaan dat hij voor het jaar van de waarheid staat. Hij wil doodgraag met de Rode Duivels naar het WK in Rusland, een eer die hij zal moeten afdwingen als speler van Real Sociedad. Manchester United verkocht de 22-jarige Belg vorige zomer voor 8,5 miljoen euro aan de Baskische club.

De voormalige “boy who can do anything” sukkelt momenteel met een knieblessure en totaliseerde tot nu toe 285 minuten in vier wedstrijden voor Sociedad. Nog geen topseizoen dus voor Januzaj, maar hij wil zijn criticasters echt lik op stuk geven. “Ik heb al veel opgeofferd”, zegt hij in The Independent. “Iedereen gaat graag uit met vrienden, maar ik zat altijd met voetbal in mijn hoofd. Ik wilde prof worden. Mijn vader zei me altijd dat als ik hard werkte, de resultaten vanzelf zouden komen.”

Adnan Januzaj tegen Zenit. Foto: Photo News

Vraagtekens

Toch werden er grote vraagtekens geplaatst bij de mentaliteit van de 22-jarige buitenspeler, na mislukte uitleenbeurten bij Borussia Dortmund en Sunderland. “Die mensen kennen helemaal niets van voetbal”, fulmineert Januzaj. “Het maakt me niets uit, ik blijf werken. Je kan maar één weg inslaan en dat is die om zo’n mensen de mond te snoeren. Eens je dat doet, komen ze ridicuul over. Het zal fantastische voelen want die mensen hebben sh*t over mij verteld.”

“Ik ben eigenlijk gelukkiger want de kritiek geeft me meer kracht. Het geeft me het gevoel dat ik aan de critici wat moet bewijzen en dat ik het hen eens zal laten zien. Het is een uitdaging voor mij. Ze kunnen zeggen wat ze willen, ik weet dat het niet waar is. Ook al zijn er soms dagen dat het niet lukt. Ik weet echter wat mijn kwaliteiten zijn, en wat ik kan bereiken”, besluit Januzaj.

Pereira maakt indruk

Terwijl Janzuzaj zijn carrière opnieuw op de rails probeert te krijgen, doet Andreas Pereira het uitstekend bij Valencia. De 21-jarige Pereira is de zoon van de voormalige Braziliaanse profvoetballer Marcos Pereira en groeide op in Limburg. Na lange tijd bij PSV te hebben gespeeld, vervolledigde de Braziliaanse jeugdinternational zijn opleiding bij Manchester United.

De Red Devils leenden Pereira vorig jaar uit aan Granada maar kozen dit seizoen voor Valencia, nadat de club hem een nieuwe 2-jarig contract liet ondertekenen. De 21-jarige spelmaker mocht tot nu toe drie keer starten en viel twee keer in, goed voor een totaal van 233 minuten tot nu toe. Daarin liet hij telkens het beste van zichzelf zien en hij gaf al een assist tegen Levante.

Pereira maakt zelfs zoveel indruk dat de fans van Man United de club op Twitter smeken om de Braziliaanse Belg in januari al terug te halen naar Engeland.

Andreas Pereira looks good every time he's on the ball..I wish he had stayed instead of choosing to go out on loan man — Keyser Soze ?????? (@MagicoFarelo) 1 oktober 2017

our golden boy @Andreas Pereira starting for Valencia & looking lively. Influential in first goal #MUFC — ONLY MAN UNITED (@ITONLYMANUNITED) 1 oktober 2017

Andreas Pereira under Marcelino is a totally different midfielder. Man Utd should've never let him go on loan — Pas_Cali (@Pascalville) 1 oktober 2017

Pereira is still 21, he will play more than 35 games at the highest level with Valencia & he will be ready to play for MUFC the next decade — MourinhoMUFCfan (@MourinhoMUFCfan) 1 oktober 2017

Valencia are actually levels this season. Andreas Pereira is techincally class shame united won't let him prosper — Jim (@ffsjimbo) 1 oktober 2017

Andreas Pereira gets clapped off after 70mins for Valencia but he should have stayed at United and sat in the stands ?? — Hal (@haldad8) 1 oktober 2017

Need to terminate @andrinhopereira loan ASAP. Once it's midnight, New Year's, send that email. Sigh — Somtochukwu (@Melvvvn) 29 september 2017

Pogba, Carrick & Fellaini injured! Shame @andrinhopereira left on loan, should've stayed! Stage was set for him to showcase his talent ?? — Devam ???? (@Devam_Mufc) 26 september 2017

Bet Jose sends Andreas Pereira a text today with 10 names in the lineup and just “???” as the 11th with the caption “no se queda lol” — Enda Higgins (@endahiggins88) 30 september 2017

Always believed that Andreas Pereira should not have gone out on-loan this season. Manchester United could do with him in midfield now! — Liam Canning (@LiamPaulCanning) 30 september 2017