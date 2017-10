Onze chef voetbal over eerste persconferentie van Vanhaezebrouck: “Zoals Anderlecht het wil. Al was er één pijnlijke uitspraak”

De perszaal zat afgeladen vol. Negen microfoons voor zijn neus en dertien camera’s zoomden op hem in. Toen José Mourinho vorig seizoen met Manchester United in het Vanden Stock-stadion neerstreek, moest hij het met niet eens de helft doen. Het onderstreept alleen maar dat de switch van Hein Vanhaezebrouck van AA Gent naar Anderlecht nu al voor dé trainervoorstelling van het jaar zorgde. Hoewel je met zo’n kwalificaties moet opletten in het Belgische profvoetbalwereldje waar de trainerscarrousel doller ronddraait dan ooit.