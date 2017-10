Topadvocate ontslagen na harteloze opmerkingen over slachtoffers schietpartij Las Vegas

De Amerikaanse omroep CBS heeft vooraanstaand advocate Hayley Geftman-Gold ontslagen, nadat ze een harteloos bericht schreef over de slachtoffers van de dodelijke schietpartij in Las Vegas.

“Als ze zomaar toelaten dat kinderen vermoord worden, heb ik geen hoop dat de Republikeinen ooit het goede doen”, schreef Geftman-Gold op Facebook, verwijzend naar de schietpartij op basisschool Sandy Hook waarbij 27 doden -onder wie 20 kinderen- vielen. Vervolgens liet ze zich weinig smakelijk uit over de aanval in Las Vegas die aan zeker 59 personen het leven kostte en ruim 500 anderen verwondde. “Ik heb absoluut geen sympathie voor de slachtoffers, omdat fans van countrymuziek vaak Republikeinse wapengekken zijn.”

Foto: Facebook

Onacceptabel

CBS zette de advocate direct aan de deur na de “ongelooflijk onacceptabele” uitlatingen, bevestigt de omroep aan The Washington Post. “Dit individu, dat ongeveer een jaar bij ons in dienst was, heeft de waarden van ons bedrijf geschonden en is niet langer een werknemer van CBS”, aldus de omroep.

“Haar denkbeelden, zoals ze die op sociale media plaatste, zijn ongelooflijk onacceptabel. Onze gedachten gaan naar de slachtoffers in Las Vegas en hun familie”, klinkt het verder.

Oprecht spijt

Het bericht werd inmiddels verwijderd van Facebook. In een reactie aan Fox News verontschuldigde de vrouw zich voor haar “beschamende” opmerkingen. “Eerder vandaag plaatste ik een bericht op Facebook over de tragische schietpartij in Las Vegas, een bericht waarvan ik oprecht spijt heb”, verklaarde Geftman-Gold.