Wereldrecord onmogelijk voor Jan Vertonghen

Zaterdag in Bosnië kan Jan Vertonghen zijn 96e cap als Rode Duivel pakken en daarmee naast Jan Ceulemans komen als recordinternational. In aanloop naar die historische dag, waarop uw krant een uniek dubbelinterview met Jan & Jan brengt, serveren we u elke dag een 'recordweetje'.

Het Belgische record van aantal caps ligt voor het grijpen, het wereldrecord is schier onmogelijk. Toch voor Jan Vertonghen. Die mijlpaal is in het bezit van Egyptenaar Ahmed Hassan, van 2006 tot 2008 te bewonderen bij Anderlecht. Hij telt 184 caps, bijna het dubbel van Jan Vertonghen. Toch vreest de oud-speler dat zijn record niet zal standhouden. De eerste ­Europeaan in de top tien, Gianluigi Buffon, is nog steeds actief en heeft zijn zinnen gezet op het wereldrecord. “Ik hoop dat een Egyptenaar mij voorbijgaat”, zegt de 42-jarige Hassan. “Jammer genoeg nadert Buffon. Ik laat mijn moeder bidden dat hij mijn record niet breekt...”

Internationale records

1. Ahmed Hassan (Egypte): 184 caps

2. Hossam Hassan (Egypte): 178 caps

3. Caludio Suarez (Mexico): 177 caps

4. Mohamed Al-Deayea (Saudi-Arabië): 172 caps

5. Gianluigi Buffon (Italië): 171 caps

6. Ivan Hurtado (Ecuador): 168 caps

7. Vitalijs Astafjevs (Letland): 167 caps

8. Iker Casillas (Spanje): 167 caps

9. Cobi Jones (VS): 164 caps

10. Mohamed Al-Khilaiwi (Saudi-Arabië): 163 caps