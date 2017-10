Femke uit ‘Thuis’ na 10 jaar weer single

Ze ontmoetten elkaar zo’n tien jaar geleden op een feestje en al snel “kwam van het een het ander”. Maar nu hebben Thuis-actrice Vanya Wellens (38) en haar vriend Jo, een turnleraar, beslist om een punt te zetten achter hun relatie.

“We gaan apart verder met ons leven, en dat in een goede verstandhouding”, vertelt ze aan Primo. Eerder was ze in datzelfde blad al heel nuchter over de eeuwige liefde. “Hoelang duurt eeuwig?” klonk het toen. Vanya en Jo hebben samen twee dochtertjes, Zita (7) en Liu (4).