Karen Damen: “Ik heb ooit een liposuctie laten doen”

Op het einde van de uitzending van ‘Gert Late Night’ wordt het altijd iets intiemer op de boot en probeert James Cooke nét dat tikkeltje meer te weten te komen van zijn bootgasten. Dinsdag was het de beurt aan Karen Damen in wat James zelf “de moeilijkste bedgeheimen tot nu toe” noemde.

Wanneer Karen over een zwaar hoofdstuk in haar leven begint, krijgt ze het moeilijk. In 2008 kreeg ze een miskraam na acht weken zwangerschap. Niet veel later overleed haar grootmoeder. “Dat vond ik veel erger, want aan een nieuw kindje kan je werken, maar aan een nieuw moeke niet.”

“Dat is bijna tien jaar geleden en ik heb daar nog altijd verdriet van. Om mijn grootmoeder te schetsen: ik heb ooit een liposuctie laten doen. Ik heb dat nooit tegen mijn moeder verteld, maar wel tegen mijn grootmoeder. Ze zei: ‘Je hebt gelijk om dat te laten doen. Als dat in mijn tijd had gekund, had ik net hetzelfde gedaan.’”