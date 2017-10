Anderlecht betaalt zoekend AA Gent fikse som voor Vanhaezebrouck, die duurste coach ooit wordt in Brussel

Hoewel het strikt genomen niet nodig was, betaalt Anderlecht toch nog 500.000 euro aan AA Gent omdat Hein Vanhaezebrouck sinds gisteren ­officieel trainer is in het Vanden Stock-stadion. De West-Vlaming gaat er meer dan 1,5 miljoen euro per jaar verdienen. Ondertussen zoeken de Buffalo’s voort naar een nieuwe trainer en polsten ze Philippe Clement.

Anderlecht gaf de opgestapte René Weiler ruim 400.000 euro mee bij zijn terugkeer naar Zwitserland. Dat hoefde nochtans niet, want de ex-coach had zelf de handdoek gegooid. Hein Vanhaezebrouck stapte vorige week zelf op bij AA Gent en beide partijen kwamen eruit dat er geen ontslagvergoeding ­betaald moest worden. Ook nu deed Anderlecht weer een geste en betaalde het 500.000 euro aan AA Gent. Dat werd ons bevestigd door makelaar Mogi Bayat, de vriend van Anderlecht die ook de zaken van Vanhaezebrouck behartigt. Het zijn verrassende gebaren, maar tegelijkertijd is het een manier om veel over-en-weer­geroep van beide kanten te vermijden. De bedenkingen die er bij AA Gent over de ontwikkelingen van de jongste tien dagen zeker zijn, zullen op deze ­manier nooit luidop worden geuit.

Belhocine en Caen vandaag afgerond?

Hein Vanhaezebrouck wil morgen zijn volledige nieuwe technische staf rond hebben. “Als Weiler binnen drie maanden ergens als coach begint, dreig ik zonder assistenten te zitten”, aldus de nieuwe coach van Anderlecht. Bernd Thijs als T2 wordt het dus zeker niet, Glen De Boeck ook niet. Lorenzo Staelens, met wie HVH ook al bij KV Kortrijk samenwerkte, had gisteravond nog niets gehoord. De komst van Karim Belhocine, de TD bij KV Kortrijk, zou vandaag wel moeten worden afgerond. Ook op Heins verlanglijstje: Gino Caen, fysiektrainer van KV Oostende, waar hij nog onder contract ligt met een opstapclausule. Anderlecht wilde het netjes spelen en moest dus eerst toestemming vragen aan Marc Coucke om met Caen te spreken. Indien die toestemming er gisteren kwam, stond niets nog een gesprek in de weg en wordt ook Caens komst misschien vandaag afgerond.

AA Gent zoekt

Het salaris van Van­haeze­brouck is het hoogste dat ­Anderlecht ooit aan een trainer heeft betaald. Het overschrijdt de 1,5 miljoen euro per jaar en kan nog worden aangedikt met bonussen. Ook bij AA Gent werd Vanhaezebrouck, die maandagavond na drie gesprekken voor drie seizoenen tekende, goed betaald. Nu dus nog beter.

Na het afhaken van Nicolas Frutos en Yves Vanderhaeghe als mogelijke assistenten van Vanhaezebrouck zoekt Anderlecht de komende dagen naar nieuwe hulpcoaches. “Mijn huidige assistenten ­David Sesa en Thomas Binggeli zijn Zwitsers die meekwamen met René Weiler en zullen vertrekken vanaf het moment dat Weiler een nieuwe club heeft”, aldus Vanhaezebrouck.

AA Gent zoekt intussen naarstig voort naar een vervanger voor Vanhaezebrouck. Philippe Clement werd ­gisteren voorzichtig gepolst. De 43-jarige trainer van Waasland-Beveren, na zes jaar hulptrainerschap bij Club Brugge dit seizoen voor het eerst en succesvol hoofdcoach, zag een overstap nog niet zitten. AA Gent wenste dan ook niet langer aan te dringen.

De naam van Gert Verheyen werd ook genoemd, maar de coach van de nationale U19, op dit moment op stage in het Spaanse Marbella, ontkent elk contact. Er zal wellicht ook over de grens worden ­gekeken.