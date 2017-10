Daarom is 28 augustus 2016 de dag waarop Anderlecht besliste: “Ooit halen we Vanhaezebrouck”

28 augustus 2016. Dat is de zondag waarop Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock beslisten dat Hein Vanhaezebrouck ooit trainer zou worden bij Anderlecht. AA Gent is die middag superieur in het Astridpark, maar het mist de kansen en heeft uiteindelijk nog een doelpunt in extra tijd nodig om een 2-2-gelijkspel uit de brand te slepen. Maar Hein Vanhaezebrouck had zijn naam gemaakt bij Anderlecht.

“We hebben die dag een ploeg zien domineren tegen Anderlecht zoals we dat nog nooit hadden gezien. Toen hebben Vanden Stock en ik beslist dat – als de mogelijkheid zich ooit zou voordoen – we Vanhaezebrouck zouden halen”, vertelt Herman Van Holsbeeck daar nu over.

Een dag later titelde onze krant met een uitspraak van Vanhaezebrouck: Zelfs de Anderlecht-fans genoten van ons. In het matchverslag nog deze passage: AA Gent speelde 45 minuten lang met Anderlecht als een kat met een vogeltje dat gewond was geraakt aan de vleugels.