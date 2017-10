Waarom Yves Vanderhaeghe niet naar Anderlecht trekt en een andere trainer voor zijn job moet vrezen

Dat Yves Vanderhaeghe niet inging op het bod van Anderlecht heeft maar één reden: hij kan snel weer aan de slag als T1. Maar wellicht moet daarvoor eerst ergens een kop rollen – in Gent zou hij niet bovenaan staan.

Ook drie jaar geleden wilde Anderlecht Vanderhaeghe als assistent-trainer, toen van Besnik Hasi. Maar de West-Vlaming koos toen ultiem om te debuteren bij Kortrijk als hoofdcoach. Precies hetzelfde scenario voltrok zich de afgelopen dagen. En al gaf Herman Van Holsbeeck aan dat er ook financiële redenen waren, er is maar één reden waarom Vanderhaeghe geen ‘ja’ zei tegen de club van zijn hart en zijn mentor. Van zaterdag tot gisterochtend zou hij hebben getwijfeld, maar gistermiddag was het plots ‘neen’. De reden: hij moet beloftes hebben gekregen dat hij snel aan de slag kan als T1 bij een eersteklasser.

Dan rijst de vraag: bij welke club staat hij weldra op het oefenveld? AA Gent is alvast de enige club die een‘officiële’ vacature heeft. Gert Verheyen stond er naast Philippe Clement bovenaan het lijstje, maar dat de coach van Waasland-Beveren net heeft geweigerd kan de Buffalo’s plotseling richting Vanderhaeghe hebben gedreven. Misschien met de gedachte: Eén die het vak heeft geleerd van Hein kan niet slecht zijn.

Naar Mechelen?

In de categorie clubs-met-trainers-op-de-wip zitten dan weer RC Genk en Standard. Die laatste club zou rechtstreeks contact hebben opgenomen met Vanderhaeghe. Alleen is Ricardo Sa Pinto de belofte gedaan dat hij nog minstens één match te goed heeft. Idem voor Albert Stuivenberg in Genk. Bovendien liggen Genk en Luik vér van West-Vlaanderen en Vanderhaeghe heeft een sterke band met zijn dochter Fien, nu in co-ouderschap bij hem. Of komt er toch een plaats vrij in Mechelen? Zou de ambitieuze Yannick Ferrera, die helemaal beantwoordt aan het profiel van ‘jonge trainers’ die op het lijstje van Marc Coucke staan – ook De Witte had een lijstje – er te kennen hebben gegeven dat hij richting Gent of kust kan en wil vertrekken?

Er dook nog een vijfde club op waar ook nog een trainer aan het werk is. KV Kortrijk contacteerde daadwerkelijk Vanderhaeghe, maar die zag een terugkeer niet zitten.

