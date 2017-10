Buffalo’s misdragen zich in Brugge: supporter in shock nadat zware voetzoeker ontploft onder rolstoel

Gent - Buffalo’s hebben zondag in het stadion van Brugge met zware voetzoekers gegooid. Een rolstoel­gebruikster raakte ei zo na gewond. KAA Gent opent een onderzoek.

KAA Gent heeft zondag in het Brugse Jan Breydel­sta­dion niet alleen op het veld strijd gevoerd; ook in het bezoekersvak gaven de meegereisde supporters het beste van zichzelf. Enkelen gingen in hun uitzinnigheid over de schreef en gooiden minstens drie zware voetzoekers in de richting van het veld. Een van die bommetjes ontplofte onder de rolstoel van een vrouwelijke Buffalo.

In het Jan Breydelstadion zitten rolstoelgebruikers ter hoogte van het veld. Ben De Bruyn, al twee decennia een van de trouwste KAA Gent-supporters en zelf rolstoelgebruiker, zag het allemaal gebeuren. “Ik keek naar de tribune om foto’s te maken, toen ik plots de eerste voetzoeker zag vliegen. Nadien volgden er nog twee. Het leek een gecoördineerde actie. Een van de bommetjes belandde onder de rolstoel van een vrouw die vijf meter van mij zat. Ik wilde nog iets doen, maar was te laat.”

In shock

De vrouw raakte niet gewond maar was wel in shock door de knal. “Ze heeft een zware beperking en doet heel veel moeite om naar de matchen te kunnen komen”, zegt De Bruyn. “Niet alleen kan een voetzoeker zware gehoorschade aanrichten, maar met welke gedachte komt die vrouw de volgende keer naar de wedstrijd? Bovendien werd met Bengaals vuur gegooid. Gelukkig bleef dat in de netten hangen en belandde het niet in mijn nek.”

Supporter en rolstoelgebruiker Ben De Bruyn bevond zich luttele meters van de knal. “Zo’n voetzoeker kan zware gehoorschade aanrichten.” Foto: sst

Afgaande op de reacties op een Facebookbericht dat hij heeft gepost, vermoedt De Bruyn dat het jonge supporters waren die de voetzoekers smeten. Hij maant hen aan zich anders op te stellen als ze respect willen van de oude garde. “Die jonge gasten zien van alles op het internet en willen die sfeer hier ook. Maar ze moeten stoppen met dit gedrag als ze een toffe sfeer willen. Ik sta open voor een gesprek.”

Daders opgespoord

Dirk Piens, veiligheids­directeur van KAA Gent, herhaalde dinsdag voor de zoveelste keer dat voetzoekers verboden zijn. “De daders worden met hulp van de politie opgespoord. Sommige supporters zien de ernst van voetzoekers nog steeds niet in. De daders riskeren een lang stadionverbod.”

Gehoorschade

De club laat nog weten dat de KAA Gent-supporter die in februari tijdens de thuismatch tegen Tottenham Hotspur gehoorschade opliep door een voetzoeker, aan de beterhand is. De dader heeft een stadionverbod gekregen.