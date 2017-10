CLUBNIEUWS. Uitstekend nieuws voor Zulte Waregem en Antwerp, Standard moet basisspeler lang missen

De G5 van de Jupiler Pro League bestaat normaal uit vijf ploegen, maar dat worden er even zes. Dat is goed nieuws voor Zulte Waregem. Ondertussen kan Antwerp bijna weer rekenen op een sterkhouder terwijl Standard lange tijd zonder Merveille Bokadi voort moet. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Operatie Verstraeten

Louis Verstaete werd gisteren geopereerd aan de sinussen, een operatie die al langer voorzien was. Laurent Depoitre bracht dan weer een bezoekje aan het oefencomplex van zijn ex-club. Andreas Burssens werd door bondscoach Gert Verheyen geselecteerd voor een zevendaagse stage met de Belgische U19 in het Spaanse Marbella.

ANTWERP. Oulare stilaan helemaal fit

Bij Antwerp werkten Buta, Ghandri, Hairemans, Manas, Stojanovic, Touré, Ofosuhene en N’Diaye een loopprogramma af. Enkelen onder hen hadden met de beloften gespeeld en hielden het dus bij herstel. Dat gold niet voor Bolat, Jezina, Batubinsika, Borges, Arslanagic, Corryn, Van Damme, Limbombe, Dequevy, Rodrigues, Jaadi, Owusu, Ardaiz en ook Oulare, die een veldtraining afwerkten. Die laatste lijkt stilaan helemaal fit voor de dienst volgende week zondag. Haroun en Yatabaré trainden uit voorzorg individueel. De afwezigen waren Sall (privé), Zout (interland), Debaty (ziek) en Achter (tandarts).

CLUB BRUGGE. Cools: “Ik focus me op Club en nationale beloften”

Dion Cools was maandag te gast in het tv-programma Extra Time. Daar praatte hij over zijn keuze tussen de Belgische en de Maleisische voetbalnationaliteit. Maleisië polste eerder al of Cools het zou zien zitten om uit te komen voor de lokale nationale ploeg. “De Maleisische voetbalbond heeft me al een paar keer gecontacteerd of ik ervoor opensta. Ik heb gezegd dat ik me concentreer op Club Brugge en de nationale beloften van België.” Cools is ook voor de komende interlands van de Belgische U21 opgeroepen.

GENK. Mata haakt uit voorzorg af

Kumordzi profiteerde van enkele vrije dagen in Kortrijk om zijn ex-makkers te bezoeken. De spelers van Genk kregen twee trainingen voorgeschoteld: een veldtraining in de voormiddag, het krachthonk na de middag. Op het veld haakte Mata uit voorzorg al snel af, hij had last van de hamstrings. Colley (knie) bleef uit voorzorg binnen. Uronen (knie) revalideert individueel. Tijdens de wedstrijdvormen bleek dat Karelis de contacten steeds minder moet schuwen. Zoals bekend zijn tien Genkies weg wegens internationale verplichtingen. Vandaag wordt één keer getraind, in de voormiddag.

KV KORTRIJK. Oefenduel tegen Amiens

KV Kortrijk zoekt naar de Kerel van de maand september. Fans kunnen stemmen via de website. Vorige maand werd Kaminski verkozen tot beste speler van de maand augustus. Ook nu behoort hij tot de kanshebbers, net als Van Der Bruggen en Chevalier. Vrijdag is er het oefenduel tegen Amiens. Voor die wedstrijd zijn er nog tickets te koop. Online zijn deze voordeliger te verkrijgen dan aan het loket. Abonnees en KVK Kids mogen gratis binnen. Verwacht wordt dat Kagelmacher en Attal hun eerste speelminuten zullen krijgen sinds hun blessure.

KV MECHELEN. Ganvoula staakt de training

Bij KV Mechelen moest Silvère Ganvoula gisteren de training staken. Na het loopwerk had de aanvaller last en ging hij naar binnen. Jubitana ontbrak nog. Ook trainde Van Cleemput nog apart.

KV OOSTENDE. KVO miste vijf internationals

In aanloop naar de topper tegen Club Brugge op zondag 15 oktober mist Adnan Custovic tijdelijk vijf spelers die internationale verplichtingen hebben. Het gaat om Sebastien Siani, Andile Jali, Zarko Tomasevic, Ibrahima Conte en Antonio Milic. Siani speelt op 7 oktober met Kameroen tegen Algerije in het kader van de WK-kwalificaties in Afrika. Ook Jali speelt die dag met Zuid-Afrika tegen Burkina Faso een kwalificatiewedstrijd. Ten slotte zijn ook Tomasevic (met Montenegro tegen Denemarken en Polen in het kader van WK-kwalificatie), Conte (met Guinee teen Tunesië) en Milic (Kroatie U21) zijn eventjes weg.

LOKEREN. Overmeire laat wijsheidstanden trekken

Lokeren-aanvoerder Killian Overmeire iet gisteren zijn wijsheidstanden trekken, waardoor hij wellicht enkele dagen aan de kant staat. Guus Hupperts werd het voorbije weekend papa van een zoon Siem. Ari Skulason krijgt één speeldag schorsing met uitstel, waardoor hij geen wedstrijd aan de kant moet blijven. Er hing de IJslandse verdediger een speeldag schorsing boven het hoofd voor verbale agressie na de wedstrijd tegen Antwerp.

STANDARD. Middenvelder lange tijd out

Standard is Merveille Bokadi zeker een half jaar kwijt. De Congolese middenvelder moest zondag in de wedstrijd tegen Anderlecht (1-0-verlies) geblesseerd naar de kant met een ogenschijnlijk ernstige blessure. Na meerdere testen bleek die vrees gegrond. De 25-jarige Bokadi liep meerdere knieletsels op en scheurde de voorste kruisband van zijn knie. Hij moet op korte termijn geopereerd worden. Bokadi maakte vorig jaar de overstap van TP Mazembe en was dit seizoen basisspeler.

STVV. Legear en Vetokele aan de kant

Naast internationals De Sart, De Norre en Botaka en de revaliderende Gueye en Ceballos ontbraken ook Abrahams (bovenbeenblessure), Vetokele en Legear op training. Die laatste twee kregen wat rust voorgeschreven omwille van vermoeide spieren.

ZULTE WAREGEM. Financiële meevaller

Zulte Waregem behoort nu ook tot de G5. Hoe dat komt? Wel, op basis van de sportieve resultaten van de laatste vijf seizoenen staat Essevee op een gedeelde vijfde plaats met RC Genk in het interne klassement van de Pro League, en dus bestaat de G5 voortaan even uit zes ploegen.

Op het einde van het seizoen wordt er daarom eenmalig voor de zesde in de interne klassering een extra 150.000 euro toegevoegd aan de pot van de commerciële rechten. Dit werd gistermiddag goedgekeurd op de algemene vergadering van de Pro League.

Na afloop van het seizoen wordt een nieuwe ranking opgemaakt, waarbij er weer een ploeg uit de G5 kan vallen (als er geen ex aequo is). Mogelijk staan Genk en/of Standard er dan slecht voor...

Sammy Bossut zit aan de helft van zijn revalidatie. De 32-jarige doelman onderging op 11 augustus een operatie aan de buikspieren. Bossut is al twee maanden bezig aan zijn comeback en wordt terug verwacht begin december. De keeper werkt momenteel vooral spierversterkend. De spelersgroep geniet binnenkort van een paar vrije dagen. Komende vrijdag, zaterdag en zondag wordt er niet getraind. Vanaf maandag wordt er opgebouwd richting de verplaatsing naar Antwerp. Bestuurslid Mieke De Clercq maakte gisteren haar eerste zitting mee bij het Uitvoerend Comité van de Belgische voetbalbond.