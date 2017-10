Mysterie over “vermoorde” Veerle: wat is er gebeurd met uitbaatster schoolwinkeltje

Zelzate - In Zelzate is gistermiddag het lichaam van Veerle Scheerlinck (57) aangetroffen in haar winkeltje met schoolbenodigdheden. Volgens de burgemeester werd ze vermoord. Het gerecht was gisteravond nog volop bezig met het onderzoek.

Het was haar man Frank Pauwels die gisteren de vreselijke ontdekking deed. De leraar uit Zelzate kwam thuis van zijn werk toen hij het lichaam van zijn echtgenote Veerle Scheerlinck in hun winkel ’t Ateljeeke aantrof. Volgens bepaalde bronnen werd de vrouw zwaargewond aangetroffen, met steekwonden. Hulpdiensten zouden nog geprobeerd hebben haar te reanimeren, maar tevergeefs.

Politie en parket waren gisteravond urenlang ter plaatse om te achterhalen wat er precies met de vrouw gebeurd was. Een wets­dokter moest daarover gisteravond laat uitsluitsel geven. Frank Bruggeman, de burgemeester van Zelzate, verklaarde dat er ernstige vermoedens zijn van “moord of roofmoord”. “Ik ken die vrouw en haar man persoonlijk. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is”, zegt hij.

Gerechtelijke bronnen noemden het gisteren voorbarig om te spreken over een roofmoord. Het parket Oost-Vlaanderen hield nog alle opties open. “Het parket onderzoekt een mogelijk verdacht overlijden. De precieze omstandigheden worden nog volop onderzocht”, was het enige wat woordvoerster An Schoonjans kwijt kon.

Veerle Scheerlinck laat drie kinderen na, een dochter en twee zonen. Haar man werd gisteravond opgevangen door familieleden en slachtofferhulp. “We kunnen dit niet vatten”, zeggen vrienden van het koppel. “Veerle was een ­bekende figuur in Zelzate. Door iedereen zeer geliefd. Ze was onder meer zeer actief bij het ­Davidsfonds. Het is voor ons ook allemaal speculeren wat er met haar gebeurd is.”