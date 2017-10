Grootste familie van het land in rouw: vader van 31 kinderen overleden

Zeggen dat Serge Regnier een begrip was, is een understatement. Als gevolg van zijn onstuitbare voortplantingsdrang stond de man uit Marcinelle bekend als ‘de stier van Marcinelle’: bij drie verschillende vrouwen verwekte hij in totaal liefst 31 kinderen. Nu is de ‘grootste familie van het land’ echter in diepe rouw: vrijdag is Regnier op 58-jarige leeftijd overleden na een lange strijd tegen een aanslepende ziekte, en gisteren is hij begraven.

De man verwekte zijn kinderen bij zijn vrouw, haar zus en zijn vriendin. Over zijn reputatie heeft hij zich nooit zorgen gemaakt. “Ach, ik weet dat er achter mijn rug geroddeld wordt”, zei hij in een interview. “Laat ze maar lachen. Dit is het leven waarvoor we hebben gekozen.”