Verrassende jury voor ‘Steracteur Sterartiest’

Het Eén-programma Steracteur Sterartiest krijgt dit najaar een erg verrassende jury met tv- en yogafenomeen Ingeborg, voormalig K3-zangeres en -manager Kristel Verbeke en de Nederlandse zanger Gers Pardoel. Zij zoeken vanaf november de opvolger van Stan Van Samang, Free Souffriau en Mathias Sercu.

Het angstzweet mag stilaan uitbreken bij de acteurs en actrices die al zingend geld willen inzamelen voor het goede doel in Steracteur Sterartiest: begin november is het programma terug op Eén. Peter Van de Veire en Danira Boukhriss Terkessidis presenteren en nu is ook de jury bekend. Een logische keuze zou Stan Van Samang zijn, de eerste winnaar, maar dat bleek niet haalbaar. Ingeborg Sergeant gaat wel jureren. De zangeres en yogalerares maakte al gesmaakte optredens in Van Gils & Gasten en levert altijd verrassende televisie op. Kristel Verbeke heeft jaren ervaring bij K3 en zat ook in de jury van K3 zoekt K3. Gers Pardoel lijkt een halve Belg sinds het VTM-programma Liefde voor Muziek.

Comeback dankzij radio

Het is van 2009 geleden dat Ster­acteur Sterartiest nog op tv was. Het begon in 2006 met Stan Van Samang, toen vooral acteur in de VTM-reeks Wittekerke. Hij werd gekozen door juryleden Peter ‘Kom van dat Dak af’ Koelewijn, gitarist Eric Melaerts en presentatrice Geena Lisa Peeters. Een jaar later won Free ‘Mega Mindy’ ­Souffriau voor juryleden Bart De Pauw, Henny Huisman en Geena Lisa Peeters. In 2008 was de eindzege voor acteur Mathias Sercu; toen bestond de jury uit Bob Savenberg die ooit deel uitmaakte van Clouseau, zanger Tom Helsen en Angela Groothuizen van de meidengroep Dolly Dots.

Steracteur Sterartiest heeft zijn comeback te danken aan radiozender MNM. In het najaar van 2016 hield Peter Van de Veire een miniversie op de radio met Ruth Beeckmans van Wat Als?, Rik Verheye van Callboys en Thuis-actrice Leen Dendievel. Die laatste kreeg de meeste stemmen van de luisteraars én de zegen van juryvoorzitter Stan Van Samang. In de versie op televisie doet Leen Dendievel alvast niet mee. De deelnemers worden later bekendgemaakt.