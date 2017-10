Wie won het grote kopstukkendebat? Onze politieke redacteur deelt punten uit

Nog één jaar te gaan tot aan de lokale verkiezingen, maar het eerste verkiezingsdebat vond gisteren al plaats. Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) slaagde erin alle zeven Vlaamse partijvoorzitters – voor het eerst in twee jaar tijd – aan de Universiteit Antwerpen naast elkaar te krijgen. Opvallendste feit: de meerderheidspartijen trokken samen een muur op en de oppositie slaagde er niet in daar een bres in te slaan. CD&V, N-VA en Open VLD waren heel lief voor elkaar.

Wie won het debat?

Wouter Beke was na zijn openingscollege in Gent aardig op dreef, maar het was N-VA-voorzitter Bart De Wever die met de prijs van beste debater ging lopen. Hij kreeg de lachers op zijn ...