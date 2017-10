Mysterie rond schutter Las Vegas wordt enkel groter: waarom schreef hij 100.000 dollar over naar Filipijnen?

Het onderzoek naar de schietpartij in Las Vegas draait op volle toeren. Stilaan raken meer details bekend over de schutter, maar die lijken het mysterie alleen groter te maken. Zo zei de sheriff van Las Vegas op een persconferentie dat Stephen Paddock vlak voor de aanslag 100.000 dollar overschreef naar de Filipijnen, het thuisland van zijn vriendin. Speurders hopen dat zij hen antwoorden zal kunnen geven.

100.000 dollar, ruim 85.000 euro, schreef Stephen Paddock over naar de Filipijnen, waar de familie van zijn vriendin Marilou Danley woont. Wat de bedoeling daarvan was is nog een mysterie: was het een gift voor haar, wilde hij zelf naar de Filipijnen vluchten, of was het geld voor iemand anders bedoeld?

Sheriff Joseph Lombardo. Foto: PN

Op een persconferentie heeft sheriff van Las Vegas Joseph Lombardo een stand van zaken van het onderzoek gegeven. De hoop van de speurders is nu gericht op Marilou Danley. Ze willen haar ondervragen, maar geloven niet dat Danley betrokken was bij de schietpartij. De vrouw was op de Filipijnen op het moment van de schietpartij. Ze reisde op 25 september naar haar thuisland, drie dagen voor Stephen Paddock incheckte in het Mandalay Bay hotel in Las Vegas. Vandaag zou ze terugkomen naar de VS. Speurders hopen dat zij hen antwoorden kan geven.

De sheriff vraagt ook burgers om de politie te contacteren met alle informatie die ze mogelijk hebben.

Geld en wapens

Intussen onderzoekt de FBI Paddocks financiën, op zoek naar een motief voor de schietpartij die 59 mensen doodde en ruim 500 anderen verwondde. Stephen Paddock schoot zichzelf dood toen de politie zijn kamer zou binnenvallen. Hij lijkt geen afscheidsbrief of manifest te hebben achtergelaten.

Stephen Paddocks broer Eric. Foto: AP

Volgens zijn familie bezat Paddock minstens 2 miljoen dollar, en was hij geobsedeerd met gokken, vaak met tienduizenden dollars. Zijn broer, Eric Paddock, zei dat hij onlangs nog een sms kreeg waarin Stephen zei dat hij 40.000 dollar had gewonnen. “Hij baalde als hij verloor. Maar hij heeft me niets gezegd over bijvoorbeeld miljoenen die hij verloren had. En dat zou hij zou me wel verteld hebben.”

De weken voor de schietpartij was hij wel zwaar aan het gokken, toont de administratie van casino’s in Las Vegas: hij deed zestien transacties van meer dan 10.000 dollar.

Vast staat ook dat hij enorm veel wapens had verzameld: speurders vonden 23 geweren in de hotelkamer vanwaaruit hij de festivalgangers onder vuur nam, 19 in zijn huis in Mesquite en nu ook nog eens 7 wapens in een ander huis van hem in Reno.

Miljoenen voor slachtoffers

Alle 59 slachtoffers, op drie na, zijn ondertussen geïdentificeerd. Sheriff Lombardo zegt dat een volledige lijst met alle namen van de slachtoffers binnenkort verwacht wordt.

Ray Rahne van de International Association of Fire Fighters zegt dat twaalf brandweermannen die op een vrije dag van het festival aan het genieten waren, geraakt werden terwijl ze gewonden probeerden te helpen. “Twee van hen zijn neergeschoten terwijl ze mensen aan het reanimeren waren.”

Een crowdfundingpagina op GoFundMe heeft al 3,7 miljoen dollar verzameld voor de slachtoffers, zegt commissaris Steve Sisolak. Enkele mensen hebben zelfs honderdduizenden dollars geschonken. MGM Resorts, eigenaar van het Mandalay Bay hotel, heeft nog eens 3 miljoen gedoneerd.

Doelwit Lorde

Lorde. Foto: REUTERS

Stephen Paddock maakte zijn slachtoffers op het countryfestival Route 91 Harvest Festival, maar hij had het mogelijk aanvankelijk op een ander festival gemunt. Dat zegt een bron dicht bij het onderzoek. Paddock had meerdere appartementen gehuurd tegenover het terrein van het Life is Beautiful Festival het weekend ervoor. Headliners daarvan waren Lorde en Chance the Rapper.

Geen begrafenis

Volgens Eric Paddock, de broer van de schutter, zal er geen begrafenis zijn voor Stephen Paddock. “Steve was niet gelovig, hij had weinig vrienden, en we willen hier vooral geen circus van maken. Als het mogelijk iemand zou helpen, zouden we een begrafenis overwegen, maar ik kan me nu gewoon niet voorstellen hoe dat iets positiefs zou kunnen zijn”, zegt hij.